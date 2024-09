Un oncólogo no da crédito a la decisión de una supermodelo después de que le diagnosticaran cáncer de mama

Una de las principales causas de mortalidad en el mundo es el cáncer. De hecho, el número de cánceres diagnosticados en España en el año 2024 se estima que será de más de 286.000 casos, aunque afortunadamente, muchos lo superarán. Todos sabemos que ante esta enfermedad, está la quimioterapia, la radioterapia. Sin embargo, llama la atención que hay entre un 5 y un 10% de personas que optan por tratamientos alternativos sin evidencia científica.

El último caso que hemos conocido es el de una supermodelo australiana, Elle Macpherson, que ha admitido que padece cáncer de mama desde hace 7 años. En contra del consejo de 32 médicos, rechazó la quimioterapia y optó por un tratamiento alternativo sin evidencia científica. Y claro, su decisión la compartió con todos sus seguidores en redes sociales. Un caso que ha analizado en La Linterna Fernando Peláez, director del programa de biotecnología del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

Europa Press Elle Macpherson

La respuesta a la modelo con cáncer de mama

Sobre la influencer australiana, el doctor asegura en La Linterna que “este tipo de actitudes” son “difíciles de explicarse y saber qué le pasa a la gente a la cabeza”. Pero, ¿qué riesgos tiene optar por un tratamiento alternativo sin evidencia científica? “Lo que puede ocurrir, por una parte, es que dejas a la enfermedad que siga su curso, eso en el mejor de los casos”, explica el médico en La Linterna. “En el peor de los casos esos tratamientos alternativos pueden tener hasta un efecto perjudicial”.

Así, la meditación, el yoga, la acupuntura o los suplementos vitamínicos... ¿tienen alguna evidencia científica contra el cáncer? Peláez asegura en COPE que comprendeb que la gente que está padeciendo un proceso de este tipo puedan complementarlo con cosas como el yoga, la meditación o el taichi, porque puede mejorar su condición psicológica. El problema, específica, “es que pueda sustituir el tratamiento convencional, ahí está el riesgo”.

Qué son los tratamientos holísticos

Así, el director del programa, Ángel Expósito, ha querido preguntar a Peláez qué es el 'tratamiento holísitico' y la 'medicina integrativa'. “¿Que significan y cuál es su evidencia de éxito?”, pregunta el comunicador de COPE. Para Peláez, “es incorporar ese tipo de terapias complementarias y el abanico es enorme”. Explica que estas incluyen cosas como la nutrición, dietas específicas, acupuntura, musicoterapia...

“Algunas pueden ser inofensivas, otras mejoran el estado psicológico, y no quiere decir que no sean importantes, como la nutrición, lo que no sabemos es cómo manipularlo para que de verdad sea efectivo”, concluye.