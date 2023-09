Oleksandr relata lo que pasó en los meses que estuvo secuestrado por los rusos: "No tenían límite"

El Hospital Militar de Zaragoza lleva más de un año acogiendo a soldados ucranianos heridos en la guerra. El 5 y el 19 de mayo llegaron los primeros heridos en dos vuelos militares medicalizados y, desde entonces, 72 combatientes han recibido y están recibiendo ayuda en este centro.

Hace 579 días que comenzó la guerra de Ucrania, más de año y medio. Ángel Expósito no está dispuesto a olvidarse del conflicto y, sobre todo, de sus víctimas. En este tiempo, La Linterna se ha desplazado dos veces a Ucrania: la primera días antes de que se produjera el ataque ruso y la segunda a finales de junio para entrevistar a Zelensky.

En este caso, el comunicador se ha desplazado hasta este centro en Zaragoza para conocer el trabajo de los sanitarios y las historias de aquellos que han conseguido sobrevivir.

Un militar ucraniano secuestrado por los rusos

Oleksandr y Olena son un matrimonio de Jersón. Se casaron entre las bombas del campo de batalla en febrero del año pasado y ahora viven en España, en Zaragoza. Juntos, tienen una hija maña, Diana, que nació hace unas pocas semanas.

Él, Oleksandr, ha estado en primera línea del frente. Fue uno de los soldados que estuvo en la famosa Acería de Azovstal uno de los bastiones de la resistencia ucrania en Mariúpol al comienzo de la guerra. Allí los soldados ucranianos resistieron hasta que no pudieron más. Oleksandr fue uno de los secuestrados por las fuerzas rusas cuando tomaron la acería: “Hubo una orden del presidente de dejar armas y salir con los rusos”.

A partir de ese momento, estuvo capturado bajo torturas de los rusos durante 7 meses. Sufre heridas en la pierna, brazo y dientes como consecuencia de eso: “Me torturaban cada día, me pegaban cada día... con aire caliente, con las piernas... a cuatro de los nuestros se los comieron los perros... Nos torturaron como podía, no tenían límite”.



Oleksandr se recupera de sus heridas en el Hospital Militar de Zaragoza. El director de La Linterna le preguntó cómo fueron aquellos meses: “Muy divertido y triste, de distintas maneras. Si te pones triste te va a tocar algo peor, por eso intentábamos entre nosotros ser alegres y bromear”.

Él insiste en que durante los meses de tortura mantenerse fuerte, pero sobre todo positivo, fue fundamental y necesario para sobrevivir a esa durísima experiencia: “Piensas en tu familia. Lo más importante es no romperse y no meterse bajo su presión”.

Mientras Oleksandr era torturado por los rusos, su mujer Olena estaba huyendo del país con su familia rumbo a España. Él no sabía que era de ella y ella no sabía qué había ocurrido con él: “Cuando empezó la invasión perdimos la conexión, no sabía ni dónde estaba ni lo que estaba haciendo”.

Su mujer, Olena, puso rumbo a España, sin saber su Oleksandr estaba vivo o muerto. Ella tuvo que empezar una nueva vida, pero afortunadamente el recibimiento en nuestro país fue muy bueno y encontró ayuda en seguida, pero no dejaba de pensar ni un solo día en su marido: “Estuve muy preocupada, las emociones son inolvidables”.

Cómo consiguió escapar y llegar a España

Todo parecía perdido hasta que a Oleksandr le llegó una oportunidad que supo aprovechar. Cuando le trasladaban del centro en el que le tenían capturado a una cárcel rusa, pudo hacer una llamada de teléfono. Esa llamada sirvió para que acabara siendo tratado en el Hospital Militar de Zaragoza: “Nos dejaron llamar a familiares. Ella me dijo que estaba en España y no sé cómo pasó. Mi mujer hizo algo, ella responde con sudor y sangre. Ella envió muchas cartas para que yo llegara a aquí”.

Después de estar meses separados e incomunicados, y después de haber celebrado su boda entre bombas, se reencontraron en España hace un poco más de nueve meses. Ahora viven en Zaragoza y acaba de nacer su primera hija, Diana. Es medio ucraniana, medio maña. Oleksandr es militar desde 2017, pero no se plantea regresar a primera línea de batalla: “Seguiría como instructor enseñando a los otros”.

Él se siente especialmente agradecido a los sanitarios españoles que le han podido salvar su pierna: “Me salvaron la pierna y siempre he tenido muy buena relación”.

Confían y desean que el futuro de su hija sea con la paz y no dudan de cuál va a ser el resultado final de la guerra. Oleksandr y Olena, el matrimonio ucraniano que tiene una hija española y que han demostrado que el amor en tiempos de guerra, a pesar de ser muy muy duro, puede tener un final feliz. Oleksandr se está recuperando en el Hospital Militar de Zaragoza y ahora ya ve el futuro de otra manera.

Los heridos en la guerra de Ucrania se recuperan en Zaragoza

Además de la historia de Oleksandr, Ángel Expósito también ha podido conocer las experiencias de Oleg, un militar que se quedó ciego tras un disparo, o Andri, un soldado que perdió la cadera tras herido mientras bombardeaban su unidad. Escucha aquí el reportaje completo desde el Hospital Militar de Zaragoza:

