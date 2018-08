Pique entre Expósito y Carmelo Encinas a causa de la política migratoria

Cada tarde, en 'La Linterna' con Ángel Expósito, el director realiza una tertulia con periodistas especializados en política en la que se tratan temas de actualidad. Esta tarde, Carmelo Encinas ha tenido un nuevo encontronazo con Expósito en cuanto a la política migratoria europea.

ESCUCHA AQUÍ EL MOMENTO DEL ENCONTRONAZO ENTRE EXPÓSITO Y ENCINAS

- Encinas: "Lo que se ha hecho hasta ahora en materia de inmigración, yo no me atrevería a criticarlo con tanta soltura como lo está haciendo el señor Casado"

- Expósito: "A mí si me elogian los neonazis alemanes algo me preocuparía, y si lo hace Salvini, también. Si sale la líder de Alternativa por Alemania diciendo, Rajoy es mi hombre, nos lo comemos por los pies. Como ha dicho Pedro Sánchez es mi héore, tenemos que ignorarle"

- Encinas: "¿De verdad eres capaz de comparar a Salvini con Pedro Sánchez?"

- Expóstivo: "¿Quién lo ha comparado, yo?, perdona, perdona, yo he dicho lo que ha dicho ésta mujer del otro, no he comparado con nadie"

- Encinas: "¿Y crees que tiene algo que ver la forma de pensar de ésta mujer con la de Pedro Sánchez?

- Expósito: "¿Quién ha dicho eso?, estás diciendo lo que yo he dicho y lo que tú estás diciendo que yo he dicho, no es verdad

- Encinas: "Pero lo estás sugiriendo"

- Expósito: "Discúlpame Carmelo, habla por tí"

No es la primera vez en la que Carmelo Encinas y Ángel Expósito se han enfrentado, el pasado 12 de abril, ambos tuvieron una discusión por el caso de los ERE, en este caso en 'La Tarde'.