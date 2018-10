En un momento de la tarde, no se acuerda a qué hora era, Adán Heredia vio como el agua llegaba por la cintura cuando estaba en su casa de Sant Llorençs des Cardassar. Estaba con novia y su sobrina de tres años a la que tuvo que coger en brazos hasta que una patrulla de la Guardia Civil se acercó al escuchar los gritos de socorro: "Si no nos rescatan, a lo mejor no lo podríamos estar contando ahora".

Adán, de 26 años, le ha contado a Ángel Expósito en 'La Linterna' los malos momentos que tuvo que pasar a causa de la tormenta que le ha costado la vida a 10 personas en Baleares.

"Para mi se me hizo eterno cuando veía que no venía nadie". Pero cuando llegó, "la pareja de la Guardia Cvil arriesgó su vida". "Tal como nos vio, sin pensárselo, vinieron". Aunque había gente que los advertía del peligro. Cuando llegaron, "cogieron a la nena y como pudieron empezaron a cogernos por la ventana y a meternos en su todoterreno". "Empujábamos para que no nos llevara el agua".

Tras lo vivido, "puedo decir que ahora te preocupas por la gente, me daba igual todo lo material".

Ya en el refugio, "la gente te decía '¿has encontrado a mi tío o a mi primo?'. Al refugio llegaban niños solo".

También tuvo un papel salvador el hermano de Adán, padre de su sobrina y propietario de un gimanasio. "A mi hermano le sacaban a los niños del coche para que los metiera en su gimnasio".

Antes de despedirse, Adán insiste en agradecer la labor de los guardias civiles, "Sergio y Nora". "Son guardias que dieron todo lo que tenían para ayudarnos".