3.653 días. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde aquel 19 de junio de 2014 en el que Felipe de Borbón fue coronado como Rey de España. Este miércoles en COPE hemos contado todo sobre los actos de celebración del décimo aniversario del reinado de Felipe VI en el Palacio Real. Pero ha habido un momento que ha llamado la atención del director de La Linterna, Ángel Expósito: las condecoraciones al Mérito Civil.

Felipe VI, como gran maestre de esta Orden del Mérito Civilha condecorado a 19 personas. 19 ciudadanos anónimos y ejemplares que sin importar su condición, origen o profesión han buscado siempre el bien común. Ya lo hizo en su primer aniversario con 38 ciudadanos y, la ocasión más reciente, fue en 2021, cuando homenajeó a 24 personas. Ahora, en 2024, en la lista de los condecorados estaban representadas las 17 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla y uno de los reconocimientos ha sido al músico gallego Xosé Luis Foxo.

El rey Felipe VI posa con diversas personalidades así como con los galardonados para la foto de familia de la imposición de condecoraciones al mérito civil en el Palacio Real en Madrid









Quién creía que eran cuando le llamó Casa Real



“Tantos que protegen y fomentan las tradiciones de los pueblos de España como don Xosé Lois Foxo Rivas”, recitaban en el acto antes de presentar al músico gallego y de condecorarle. Xosé es gaitero, la gaita es su vida, su pasión y, precisamente, fue el primer instrumento que escuchó. Desde el instante que sintió sus notas se enamoró de ella y quiso aprender a tocarla. Era el más joven de cuatro hermanos y no había ninguna tradición.

Pero, ahora, cuenta Xosé en La Linterna que esta distinción de la Casa Real es todo un orgullo: “Me siento feliz de que reconozcan mi trabajo realizado a través de la gaita, un instrumento que lleva el espíritu de Galicia, que permitió a la música gallega desde el siglo XIV que le reconozcan, que lo haga una institución como la Casa Real es importante para el mundo de la gaita y para mí, que he dedicado mi vida a este instrumento”.

El presidente de la Diputación de Ourense en 2017, Rosendo Fernández; el director de la Escuela Provincial de Gaitas, Xosé Lois Foxo, y el periodista, José Luis Blanco Campaña, durante la presentación del libro "Escola e Real Banda de Gaitas 1985-2016"









Pero fue hace dos meses cuando al músico gallego le dieron la gran noticia de que era uno de los condecorados con la Cruz al Mérito Civil. No obstante, la llamada fue de todo menos típica y, como confiesa Xosé, casi cuelga al pensar que se trataba de otra persona en realidad. “Creía que era una de estas llamadas de estas de propaganda”. Así, el condecorado les respondió que “se equivocaban de persona”. “Después insistieron desde la Casa Real. Para mí fue una sorpresa absoluto, y sobre todo el Rey que está muy próximo a todo esto”.

El trabajo de este músico gallego desde hace 55 años



Y es que lleva 55 años tocando la gaita y el protagonista de esta historia tiene su mérito porque cuando empezó con la formación no era habitual en las clases de música. Xosé, además, se ha empeñado en recuperar el 'folklore'. Este 'arqueólogo' musical ha recorrido multitud de pueblos y leído cientos de documentos con un objetivo: evitar que las canciones tradicionales caigan en el olvido.

El director de la Real Banda de Gaitas de Ourense, Xosé Lois Foxo; el presidente de la Diputación de Ourense en 2013, Manuel Baltar; y el alcalde de Monterrei en el mismo año, José Luis Suárez Conde









“Durante estos años he recogido trabajo de campo, cánticos antiguos, sobre todo ahora, que las aldeas de Galicia se mueren porque ya no queda gente. Yo he recogido durante 40 años esas músicas, esos cánticos medievales y romances y lo estamos publicando, y es muy necesario salvarlo del olvido”, concluye.

Así, a sus 74 años, Xosé sigue al pie del cañón. Para él enseñar a tocar la gaita es un regalo. Hoy forma a miles de gaiteros desde la Real Banda de Gaitas de Ourense y ha escrito un libro: 'Los Secretos de la Gaita', del que lleva 7 ediciones y varias traducciones, como al ruso o al japonés. También ha publicado un libro con grabados para Felipe VI por su boda con Letizia. Además, en el acto del miércoles condecoraron a otras figuras como la de José Luis Quiñones, el fundador de 'Entre Encinas y Estrellas', un proyecto dedicado al turismo astronómico y al alojamiento de telescopios robóticos y, para él, este reconocimiento también es un sueño, como cuenta en La Linterna.