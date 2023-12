El motivo por el que los casos de cáncer de púlmon está aumentando en mujeres mientras disminuyen en hombres

El doctor Esteban Pérez Almeida revelaba este miércoles en La Linterna el motivo por el que los casos de cáncer de pulmón están creciendo en los últimos años en el caso de las mujeres a la vez que está descendiendo y controlándose en los hombres. El director médico de COPE incidía con Expósito en la importancia de hablar sobre la enfermedad por tres motivos principales:

Primero, porque es el que más mata. Segundo, porque “es unos de los procesos ontológicos sobre los que mas se ha avanzado tanto desde el punto de vista diagnostico como terapéutico”. Tercero, porque “las autoridades Españolas se deben de poner la pilas en lo referente a campañas de prevención y sobre too diagnostico precoz” y, por último, por esa diferencia de casos entre ambos sexos.





La evolución del cáncer de pulmón

Aunque los datos de esperanza de vida y mortalidad vayan mejorando, el cáncer de pulmón es el que encabeza la lista de mortalidad por cáncer en ambos sexos. En los años 90 del siglo pasado prácticamente no existía más que la Quimioterapia para tratar esta enfermedad y los pacientes, en su mayoría, fallecían en el primer año de tratamiento. Tan sólo 10 años mas tarde, durante la primera década de este siglo, observamos cómo los tratamientos cambiaban de forma radical incorporando la Inmunoterapia, sin olvidar la radioterapia.









Ahora podemos decir que, a día de hoy, no se trata el cáncer de pulmón de forma genérica, si no que se tratan los distintos canceres de pulmón, pues no solamente es un tipo. De forma específica y con fármacos cada vez mas teledirigidos con todo el arsenal que vamos acumulando desde el punto de vista de la inmunoterapia.





Por qué en mujeres está aumentando si en hombres cae

Hay un dato que que Pérez Almeida ha querido poner sobre la mesa en La Linterna y es el referente a lo que esta pasando entre el cáncer de pulmón y el sexo femenino. Como explica el médico, “el número de diagnósticos en la mujer va en aumento mientras que el de hombres se está controlando y disminuyendo”.

Pero, ¿qué motivo se esconde detrás de ello? “Aquí todo nos hace pensar en el gran asesino, el tabaco, que ha logrado introducirse cada vez más en el sexo femenino”, apunta. Así, asegura el colaborador de COPE que, contra ello, no hay nada mejor que “campañas de concienciación femenina y hablar sin eufemismos como hoy estamos haciendo”.









“Hablando de la diferencia de sexos aprovecho para reclamar que se incluyan mas a las mujeres en los estudios de nuevos fármacos y así poder ajustar los tratamientos en ellas”, concluye.





“La Administración Sanitaria se tiene que mojar”

El doctor Pérez Almeida asegura en La Linterna que ha llegado el momento “en donde le tenemos que decir a la Administración Sanitaria que se moje”. Pero, ¿cómo? En el diagnostico precoz que ayudaría a disminuir la mortalidad.

“Cuando se diagnostican la mayoría de los canceres de pulmón estos ya están en estadios avanzados y se ha demostrado como todo cambiaría si realizásemos pruebas de cribado a los grupos de riesgo con una prueba que se llama TAC de baja intensidad y que a día de hoy ya se aplican en países como USA y China”, reclama el médico, que mantiene que hay estudios que así lo abalan como el mayor realizado en el mundo.









“Usar el TAC de baja dosis disminuye un 20% la mortalidad si lo compráramos con la radiología tradicional o ya en la UE. El trabajo realizado en Bélgica y Holanda que concluye diciendo que el cribado reduciría la mortalidad un 24% en 10 años cuando se usa el TAC de baja dosis”.