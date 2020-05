El milagro de Víctor: un trasplante de seis órganos a un niño de tres años en plena pandemia del COVID

Hoy es miércoles y toca hablar de CIENCIA en La Linterna. Durante las últimas semanas el protagonista ha sido el coronavirus. Hemos estado muy pendientes del desarrollo de posibles vacunas, la eficacia de los tratamientos... Pero la vida en los hospitales tiene que seguir… hay niños, adultos, ancianos que tienen necesidades urgentes, que no entienden de pandemias. Por suerte, nuestros médicos tampoco paran y siguen salvando vidas. Hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis, aparcamos el COVID y te hablamos de CIENCIA desde el lado más humano. Hace unos días contamos la historia de Víctor… un niño que antes de su nacimiento le diagnosticaron gastrosquisis, un fallo intestinal que le obligaba a estar 18 horas al día conectado a una máquina. Esta le permitía alimentarse por medio de un cáteter. No podía ir a la guarderia, no poder comer por la boca, no podía hacer su vida normal. Necesitaba un trasplante multivisceral lo antes posible. Por suerte, apareció un donante y el 21 de febrero le operaron en el Hospital Universitario de la Paz, aquí en Madrid. La operación fue un éxito, tuvo que pasar el post operatorio en plena crisis del COVID, pero desde hace unos días Victor ya está en casa con sus papas. Vamos a hablar con una de las personas que hizo posible este milagro. La doctora Esther Ramos es la jefa de la unidad de trasplante intestinal del Hospital de La Paz.