Meritxell Budó se lleva un 'Zas' por obligar a los periodistas a preguntar en catalán

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' a la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó. “Ella es farmacéutica. Sabe mejor que nadie la importancia de tomarse las medicinas y las consecuencias de no hacerlo. Pero ustedes probablemente no la identificarán por sus conocimientos sino por sus carencias, que es también una forma de conocer a la gente. La farmacéutica es muy amiga de Puigdemont y por eso la han puesto de portavoz del gobierno de la Generalitat. Lleva solo cuatro meses y se nota. Ella se esfuerza… pero no llega” le atiza Herrero.

El martes, Budó compareció en una rueda de prensa. Tenía que explicar las cosas de las que se habían hablado en la reunión semanal del Gobierno. Budó se negó a responder a las preguntas que se le iban a hacer en español. La portavoz dijo a los periodistas que eso no era lo que estaba “prescrito en el vademécum independentista”. Y que solo respondería en español si “antes los periodistas se habían comido la pastilla amarilla”. “Total, que le han dado en estas 48 horas por todos los sitios” añade el periodista.

"Pero no se confundan. Este zas no es al gobierno de la Generalitat por censurar el uso del español; es a Meritxell por no tomarse las pastillas".

“Vamos a ver, Meritxell. Dices que solo respondes en español si antes te han hecho la misma preguntan en catalán. Porque si no, se estarían haciendo “dos ruedas de prensa paralelas”. Fíjate cómo piensas. Para ti sólo hay una rueda de prensa, que es la que se hace en catalán. Por tanto, todas las preguntas deben ser en catalán. Y hablas en español solamente para traducir aquellas preguntas que hayas respondido en catalán. Por eso para ti, si te hacen una pregunta en español que antes no te hayan hecho en catalán, no estarías dando una rueda de prensa sino dos ruedas de prensa paralelas. Así, obligas al personal a que primero pregunte en catalán. ¿Te has dado cuenta de lo que te han hecho en el cerebro? Por cierto, una persona no puede dar a la vez dos ruedas de prensa: ni en paralelo ni en oblicuo” critica Julio César Herrero.

Así que, por “obligar a los periodistas a preguntar en catalán si quieren ser respondidos en español”, la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, se lleva un… ¡Zas! ¡En toda la boca!