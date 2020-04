Martínez-Almeida: “La gente lucha a brazo partido, los políticos tenemos que darnos ese baño de realidad"

En tiempos de crisis hay gente que por sus acciones, sus actuaciones, su empatía, hay gente sale reforzada en tiempos de crisis. Nuestro invitado, es uno de ellos. Ha recibido muchos elogios tanto por su gestión, como por sus gestos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha pasado por los micrófonos de La Linterna en la Cadena COPE.

José Luis Martínez-Almeida sobre la crisis del coronavirus

El alcalde ha confirmado que “desde el punto de vista personal he tenido mucha suerte porque no he estado afectado yo ni nadie de mi entorno desde. Desde el punto de vista de alcalde, estoy muy preocupado”.

Sobre la gestión de la crisis del Gobierno cree que si las crisis hay que abordarlas desde la confianza que transmite “no están sacando la mejor nota. Hay millones de casas que están en situación de confusión y los gobiernos tenemos que transmitir confianza frente a la incertidumbre”. Esta misma tarde, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, rectificaba las decisiones anteriores y ha anunciado que los niños menores de 14 años podrán salir a partir de este domingo. “Mañana ni siquiera sabemos qué va a pasar porque acuerdan una cosa y al día siguiente dicen otra. La gente necesita certezas”.

Convertir en Morgues lugares de ocio



Una de las imágenes que ha dejado la crisis del coronavirus es la gran morgue del Palacio de Hielo en Madrid. La Comunidad de Madrid tuvo que habilitar este recinto de ocio para acoger cientos de féretros que no cabían en tanatorios o crematorios. Almeida ha reconocido que fue su peor momento de su carrera profesional: “Me resquebrajó por dentro. Eran cuatrocientos ataúdes. Lo peor era pensar en las personas que había dentro de ellos, su historia, su familia y sus seres queridos. Te das cuenta de la tragedia y la magnitud de estos momentos”. La otra cara de la moneda, la positiva, ha sido un acto al que ha acudido esta tarde al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. “Desde las grandes torres ha salido una barbaridad de gente a aplaudir, a animar a los sanitarios e incluso a gritar hola fondo norte, hola fondo sur”. Ha calificado la escena de “maravillosa en un intento de insuflar ánimo a los sanitarios”.

Otra de las imágenes más comentadas fue ver cómo ayudaba a repartir comida en una parroquia de Vallecas.El alcalde de Madrid ha señalado que “esas cosas te dan una perspectiva distinta, hay gente a pie de calle que lucha a brazo partido, es un baño de realidad que tenemos que darnos los políticos”.



Sobre la situación en la que está el PP cree que “el que juegue a tener un determinado rédito atendiendo a cosas que no sean la de arrimar el hombro se equivoca. Ayer se demostró que el PP atiende al interés general y hace planteamientos sensatos y razonable”.

Como mensaje final. Martinez-Almeida está convencido de que “vamos a salir de esta con un par, miraremos atrás y diremos que hemos salido de esta encrucijada”.