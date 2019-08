Mamen Vizcaíno toma la antena en el lugar de Ángel Expósito en ‘La Linterna’

Ángel Expósito es el encargado de acompañar a los oyentes desde las siete de la tarde a las 11 y media de la noche en ‘La Linterna’. Ahora en verano otra voz conocida del programa es quien toma el relevo. Mamen Vizcaíno.

Mamen siempre sintió una gran unión con la radio. Uno de sus recuerdos de la infancia es el de su padre pegado a un transistor naranja. Pero periodismo no fue su primera opción en los estudios. La comunicadora empezó la carrera de criminología pero no llegó a terminarla. Ese fue el momento en el que decidió centrar su formación en la información.

Durante su tercer año de carrera realizó prácticas en la Cadena COPE, quien finalmente se convertiría en su casa. Vizcaíno se centró principalmente en informativos donde estuvo en todos los ámbitos, pero sus inicios fueron de la mano de Antonio Jiménez en ‘Mediodía’.

En junio de 2017 Mamen se unió a ‘La Linterna’. En el programa sigue participando en la parte de informativos, contando la última hora de lo que está ocurriendo. No es la primera vez que se enfrenta a dirigir y presentar este programa. “El verano pasado ya me tocó presentar 'La Linterna’. Este año me toca sustituir a Ángel pero desde el inicio de temporada, cuando el se va de vacaciones, cuando él tiene alguno de esos múltiples eventos que tiene, por que sabéis que Ángel es un periodista muy dinámico. Pues cada vez que falta yo tomo la antena de ‘La Linterna’.

Según la periodista “la experiencia de hacer un programa así en verano es bastante interesante, es cierto que estresa bastante por que no está el jefe, pero siempre y cuando el equipo funcione, y afortunadamente en ‘La Linterna’ todos los miembros del equipo funcionan, es solo cuestión de organizarse”.

Lo mejor de realizar este programa es que “es muy gratificante, ‘La Linterna’ es uno de los puntales de esta casa, quienes la han dirigido siempre han tenido mucha experiencia y el hecho de poder sustituir a Ángel Expósito en antena, la verdad es que yo me lo tomo como un privilegio.”