La violencia vicaria y el caso real de Nanda: "Ninguna persona que recurra a la violencia es buen padre"

El amor, un concepto universal que une a los seres humanos, ha sido definido de diversas maneras según las ideologías y perspectivas. En Occidente, se interpreta como un sentimiento de afecto y apego, mientras que en el ámbito filosófico se considera una virtud que encarna la bondad y compasión. Desde la perspectiva científica, el amor parece ser una evolución del instinto de supervivencia, que une a las personas y facilita la reproducción. Esta amalgama de cualidades alcanza su máxima expresión en el amor maternal.

Por ello, en el programa de 'La Linterna', Ángel Expósito ha querido abordar la violencia vicaria, la manifestación más despiadada de la violencia de género. La violencia vicaria se define como aquella dirigida a dañar a una mujer a través de sus hijos, un fenómeno que lamentablemente ha alcanzado niveles alarmantes en el presente año.

El último caso ocurrió en El Prat, Barcelona, donde un hombre se suicidó después de asesinar a su esposa, Vanesa, y a sus dos hijos mellizos de ocho años. Este trágico suceso se suma a una serie de crímenes atroces, como el asesinato de un niño de cinco años por su propio padre y el intento de estrangulamiento de una mujer tras dar a luz, debido a trámites de separación.

Desde 2013, se han registrado 57 casos de menores asesinados, una cifra alarmante que plantea la pregunta: ¿Cómo es posible que estos padres continúen con sus acciones frente a la mirada de sus propios hijos, a quienes se supone deberían proteger?

La violencia vicaria adopta diversas formas, desde amenazas de llevarse a los niños hasta humillaciones y manipulaciones para hacer daño a la madre. Muchas mujeres que han sufrido este tipo de violencia experimentan desprotección y revictimización, lo que dificulta su denuncia.

La historia de Nanda

A pesar de todo, aún existen mujeres valientes que alzan su voz, buscando poner fin a este ciclo de violencia. Un ejemplo de ello es Nanda, superviviente de violencia de género, vicaria y psicológica. Pero no sólo eso, también es Doctora en comunicación, periodista, escritora y en definitiva: una luchadora. Ella tuvo varios hijos con su maltratador. "Cuando le pedí el divorcio, me dijo que había roto su proyecto de vida y que me iba a enterar", comparte a Expósito.

Cuando le preguntan si hay agresiones que no dejan marca, Nanda es muy clara: "No" y habla de un tipo de violencia de "baja intensidad porque no deja huella corporal. O si la deja, se va enseguida. Estoy hablando de bofetadas, jalones de pelo, tirones de oreja, darte con un palo".La violencia vicaria puede adquirir muchas formas. Aun así, es difícil entender que alguien pueda matar a sus hijos: "Ninguna persona que recurra a la violencia como medio de resolver conflictos o como herramienta educativa puede ser un buen padre" afirma con convicción. Sin embargo,Nanda sí cree en la reinserción y en un proceso de sanación con el apoyo psicológico necesario: "Toda persona hasta el momento de su muerte puede estar aprendiendo, creciendo y cambiar, yo creo en el cambio. Seguramente, el maltratador, cuando era niño, también fue maltratado".

¿Cómo es el perfil de un maltratador?

Es imposible concebirlo para cualquier persona, pero, especialmente, para cualquier padre o madre, que lo daría todo con tal de evitar un sufrimiento de los más pequeños de la casa. Ahora bien, más allá de nuestra cabeza ¿qué tiene en la suya uno de estos agresores?

La neuropsicóloga Aurora García Moreno destaca varios perfiles entre los que se encuentran aquellos con trastornos psiquiátricos, como el síndrome de Munchausenpor poder que "se percibe en padres aparentemente muy buenos que se ocupan de sus hijos, que están supuestamente enfermos. Muchas veces incluso ellos son los que les provocan la enfermedad o simulan síntomas" y el síndrome de Medea, donde los padres buscan dañar a la madre a través del sufrimiento de los hijos.

Por otro lado, que una persona padezca un trastorno mental, no implica que sea más propensa a cometer este maltrato, aunque la especialista señala que "puede ocurrir si se combina con sustancias nocivas como pueden ser el alcohol, las drogas. Por ejemplo, personas con el trastorno narcisista, por lo que es más difícil".

Las consecuencias en los niños

Desde el año 2015, los hijos de una mujer maltratada también son considerados víctimas de violencia vicaria, sobre todo si han tenido que presenciar o percibir la agresión. Las consecuencias de de estos episodios en los niños se prolongan a largo plazo. El entorno familiar deja de ser sinónimo de bienestar y la huella que dejan los agresores se prolonga en el futuro a través del recuerdo y el trauma.

Cruz Roja en España atiende anualmente a 20.000 mujeres víctimas de violencia machista. El 88% de ellas por violencia física y más de la mitad por violencia sexual. De ellas, el 67% de los hijos e hijas de las mujeres atendidas han sufrido algún episodio de violencia y casi 3 de cada 10 padece el trastorno de estrés postraumático.

Lara Gavilán, referente estatal del Programa de Mujeres en Dificultad Social de Cruz Roja comenta que cuando llegan las mujeres a Cruz Roja se encuentran en una situación de vulnerabilidad, muchas de ellas, enfrentan además problemas económicos, sociales y laborales. El apoyo psicológico desde el primer momento es fundamental. "Detrás de la violencia física, hay una violencia psicológica detrás. Además, si se da de forma aislada, es dificilísimo de identificar". Insiste en que el apoyo tiene que ser tanto para las madres como para sus hijos, que pueden estar pasando por un estado muy difícil de gestionar.

Por último, añade que la base para intentar reducir las cifras de la violencia vicaria y cualquier tipo de violencia es la prevención y la sensibilización desde la infancia: "Está en los pequeños detalles, en la moda, en el lenguaje y en el mensaje que le queremos transmitir al compañero que tenemos al lado".