Maite Pagaza, en COPE: “Hay jóvenes adoctrinados que nos ven como bestias”

No era un acto del PP. Intentaban reventar un coloquio titulado “Ante los nacionalismos y populismos: Europa” que contaba con el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, con el expresidente de Societat Civil Catalana, Rafael Arenas, y la eurodiputada de UPyD y candidata en la lista de Ciudadanos, Maite Pagaza. Hemos hablado con la eurodiputada en La Linterna que asegura, lo que le preocupa no es lo de hoy, sino que "mañana, que no hay cámaras, estos chicos de S'ha Acabat pueden seguir sufriendo agresiones”. Subraya que el incidente de este jueves demuestra que “ hay jóvenes adoctrinados que nos ven como verdaderas bestias” y que esa es una situación “muy complicada”.

“Todos nos hemos planteado: no nos movíamos. Teníamos claro que íbamos a romper el cordón” asegura la candidata de Ciudadanos a las europeas, que explica que han operado como “una única persona”. Preguntada sobre si estas son situaciones similares a las vividas en su carrera política en el País Vasco, Pagaza ha reconocido que “había elementos comunes,y es que a esos jóvenes se les ha educado desde pequeños que ser español es ser fascista y que la libertad de expresión es solo para ellos”.

También hemos hablado en La Linterna con Josep Lago, presidente de la plataforma S'ha Acabat!, organizadora del coloquio. El propio Lago es estudiante de la Universidad Autónoma de Barcelona y asegura que están “cansados después de estar la mañana empujando para intentar romper la barrera”.

“Yo mañana vuelvo a clase y es verdad que el ambiente que hay en la universidad es en ocasiones de asfixia, pero no porque tengan coraje de hacerte frente en el día a día, sino porque copan cualquier espacio mínimo: profesores con el lacito, pintadas en cualquier esquina...” Además, afirma que, cuando los radicales no van en manda, “son inofensivos”.