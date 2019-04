Maduro se lleva un 'Zas' por contradecirse sobre la necesidad de ayuda humanitaria

Este jueves en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Como apunta el periodista para definir al dirigente: “Para algunos, Maduro es un personaje. Para los más incisivos, es un pa… bueno, es algo peor. Yo creo que es un estadista pero que nos faltan criterios para entenderlo”.

Maduro ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con Cruz Roja para el ingreso de ayuda humanitaria a su país. Todo ello después de que el propio Maduro haya manifestado que no es verdad que el país viva una crisis humanitaria. Según el presidente de la república bolivariana, este acuerdo tiene como objetivo “traer todo el apoyo toda la ayuda de carácter humanitario que pueda traerse” y, en la misma intervención afirmó que no existe ninguna crisis humanitaria. “A cualquiera con dos dos de frente le podría parecer esquizoide… pero no” reflexiona el colaborador de La Linterna.

“Los montajes de banderas falsas, faxt newks, falso positivo…montaje, trampas…”

Julio César Herrero le responde al presidente venezolano: “Vamos a ver Nicolás, que te estás liando y me estás mezclando las cosas. Las banderas falsas son operaciones llevadas a cabo por instituciones para que parezcan que son llevadas a cabo por otros. Los falsos positivos… Aquí se te ha ido un poco. Esto es de las pruebas médicas, los análisis… Lo de faxt newks, te juro por Bolívar, que no tengo la menor idea de qué es. En términos comunicacionales, como tú dices, no existe. Así que me da que querías decir fake news. Pero es que lo he ocurre en Venezuela tienen de fake lo que tú de gobernante presentable”.

Así que, por “alcanzar el colmo del absurdo al anunciar un acuerdo de ayuda humanitaria a la vez que niega que haya crisis humanitaria, y por hacer el ridículo más lamentable”, el presidente de la república bolivariana de Venezuela, Nicolás maduro, se lleva un… “¡Zas! ¡En toda la boca!”