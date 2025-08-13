Interrumpida de nuevo la línea de alta velocidad Madrid y Galicia por otro fuego en Ourense

La línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia se encuentra interrumpida por un incendio forestal entre las localidades ourensanas de A Vilavella y La Gudiña y que está próximo a la infraestructura ferroviaria, ha confirmado este miércoles el gestor ferroviario Adif.

El gestor ferroviario ya tuvo que interrumpir esa misma línea de tren durante más de cinco horas este martes por otro fuego cercano al que de ahora, entre Ourense y Taboadela (Ourense). No obstante, el incendio que ha provocado este corte se encuentra en la zona sureste de la provincia de Ourense, a escasos kilómetros de la frontera con León.

Los trenes con origen Madrid sólo circulan hasta Zamora, mientras que los procedentes de Galicia finalizan su recorrido en Ourense, ha explicado Adif en una publicación en sus redes sociales. El incendio también ha provocado el corte de la autovía A-52 (Benavente-Vigo) en ambos sentidos entre los kilómetros 112 y 129 y entre el kilómetro 115 y 128 de la N-525.