La "excursión " de los ancianos de una residencia de Ourense cercada por el fuego: "Fue todo muy fácil porque todo el mundo se volcó con nosotros"

Se iban de excursión: fue la excusa que les dieron al medio centenar de mayores que en la tarde del martes tuvieron que ser desalojados de una residencia en el concello ourensano de A Mezquita. El fuego lamía la finca trasera del recinto y a ellos los sacaron por el otro lado del edificio, así que ni se enteraron de lo que pasaba.

"Yo les dije que nos íbamos a conocer el pueblo, que íbamos a conocer el centro de Salud, la casa del Concello..." cuenta Sonia Atanes, la directora de San Martiño da Mezquita. Y así, los fueron moviendo por varios espacios, buscando el que resultase más confortable para los mayores para un desplazamiento que, en principio, se esperaba fuese por poco tiempo. Pero se complicó la cosa y "al final, por sorpresa, les dijimos que íbamos a conocer el balneario de Arnoia".

En ese municipio termal, la misma Fundación San Rosendo cuenta con otras dependencias donde la mayoría pudieron ser reubicados. Sólo las familias de nueve residentes prefirieron llevárselos a casa mientras la situación no se normalice.

Sonia Atanes se emocionaba al contarnos en COPE Galicia cómo todo el mundo se volcó para ayudar en la evacuación de los abuelos: "las auxiliares de ayuda al domicilio, de repente entran en la residencia y me dicen que les dé ordenes, qué hacemos? Hijos de residentes, incluso de algunos que ya han fallecido... estaban allí para ayudarnos. Lo que necesitábamos eran manos para llevar las sillas de ruedas a la plaza".

En pocos minutos se resolvió la evacuación sin incidencias para los mayores, mientras en A Mezquita la gente estaba con el corazón en un puño por el avance de las llamas: "estaba ardiendo su pueblo, sus fincas, sus animales... se estaba acercando el fuego a sus casas y sin embargo estaban allí para ayudarnos!", insiste la directora de San Martiño.

manos voluntarias también para limpiar

La intención de los responsables de la residencia es poder volver lo antes posible para que los mayores recuperen sus pequeñas rutinas, pero la seguridad está por encima de todo, aseguran. El centro no sufrió desperfectos a causa del incendio forestal pero sí que fue necesario hacer una puesta a punto..."y volvieron a aparecer por la mañana vecinos del pueblo a ver qué necesitábamos, protección civil del Concello..." así que tampoco faltaron manos para limpiar. Sonia Atanes se deshace en agradecimientos a todas las personas que colaboraron para que la situación fuese lo más llevadera posible.

La evolución del fuego en A Mezquita desaconsejó el traslado esta tarde, por las dificultades de circular por carretera a causa del humo, así que la "excursión" tendrá que prolongarse un poco más.

Cope Incendio en el valle de Monterrei la noche pasada

La conselleira de política social visitó al grupo en la residencia de Arnoia. Fabiola García aseguró que la Xunta tiene recursos preparados por si se necesita alguna nueva evacuación: "más de doscientas plazas en la provincia de Ourense", aseguró García.

NUEVA EVACUACIÓN PREVENTIVA EN CHANDREXA DE QUEIXA

Pocas horas después de este anuncio se iniciaba por prevención la evacuación de 25 grandes dependientes de la residencia de mayores municipal de Chandrexa de Queixa. En total, viven allí 75 personas. Por el momento se ha decidido trasladar a otro centro, en la ciudad de Ourense, a las que se encuentran encamadas.

Además, ha habido desalojos en algunas aldeas de la comarca de Monterrei y están confinadas 300 personas en A Gudiña según información del 112 Galicia.