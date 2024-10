Luis, secuestrado 4 meses por Hamás, desvela cómo era la relación con sus captores y a qué tenía miedo

A Luis Har le secuestraron el famoso 7 de octubre en Israel, el día en el que Hamás, realizó varios ataques en el territorio del estado judío, raptando a más de 200 personas y más de 1.200 murieron. De esas familias que desparecieron sin dejar rastro estaba la de Luis: a los cinco les llevaron a través de túneles durante horas a través del territorio de la franja de Gaza.

“Por fuera estoy bien, por dentro a veces no duermo, o tengo sueños que molestan y me hacen recordar lo que hemos pasado”, cuenta el hombre en La Linterna, donde recuerda con Expósito cómo aún le persiguen aquellos meses de cautiverio: “No es nada fácil quitarte la libertad a una familia, sacarnos de nuestra casa y nuestra cama, que es el lugar más seguro que debemos tener, y pasar todo lo que hemos pasado, cómo nos han llevado y cómo nos han tratado”, relata en los micrófonos de COPE. “No se lo recomiendo a nadie”.

EFE La zona de Har Homa, en Jerusalén, en cuyas calles y edificios proliferan las banderas israelíes

La relación con sus captores

A Luis y a su familia los llevaron a través de unos túneles hasta llegar a una vivienda. “Nosotros estábamos los 5 de la misma familia que nos llevaron juntos”. Cuenta que todos estaban en un segundo piso y había 5 guardias con armas que les controlaban todo el tiempo. “No teníamos nada, solamente un pantalón y una camisa, y así íbamos pasando los días”, reconoce. Además, señala que esas semanas trataron de comportarse “con respeto” y tratando de hacer todo lo posible “para sobrevivir y sin provocarles”.

Sobre la relación con los guardias, Luis Har explica que “no fue fácil”: “uno nos dijo que nos habían cogido para hacer un intercambio con los presos de ellos en las cárceles de Israel y que nos iba a cuidar”. Eso sí, reconoce que los otros 4 compañeros eran “más brutos”, y “gritaban en árabe todo el rato”. Aún, el otro guardia era el único que les hablaba y les contaba lo que pasaba fuera, si había un acuerdo o no para el rescate. “Nos traía los productos para comer, el agua para beber y para bañarnos”.

EFE Familiares de la rehén israelí Naama Levi

A qué le tenían miedo

Confiesa Luis que siempre tuvieron la esperanza de que iban a salir: “nunca perdimos la esperanza, no sabíamos cuando ni cómo, pero nos mantenía las fuerzas”. A los dos meses del 7 de octubre las tres mujeres fueron liberadas y, el 12 de febrero, les rescataron a todos en una operación militar israelí. “Un rescate así es como el secuestro para el cuerpo y la mente, es un shock que no nos damos cuenta de lo que está pasando”. “Luego fue una alegría por la vuelta, pero el cuerpo y la cabeza sufren el mismo shock del día del secuestro”, añade

Eso sí, relata Luis que no sintieron miedo durante las semanas de secuestro, pero sí tensión, “Lo que más nos ponía en tensión eran los bombardeos israelíes”, confiesa. “Como ya habían caído muchas casas, donde por equivocación podían pensar que había terroristas dentro y tirar el edificio abajo, si había alguna situación que nos podía llevar a una muerte rápido eran los bombardeos”.

“Dijeron que en Palestina no hay lugar para nadie más”

Sobre el reencuentro con su familia, para Luis fue “muy emocionante e increíble”, “Abrazar a mi familia y a mis nietos fue como volver a nacer, ahora tengo que aprender quién soy en esta nueva vida”. Subraya que ha aprendido durante su cautiverio que Israel “no tiene con quien hablar para conseguir una paz”. “Ellos me han dicho muy directamente que, si soy argentino, que me vaya a Argentina, esto es Palestina y no hay lugar para nadie más. Si eso es lo que piensa la población, no tenemos con quien hablar”, concluye.

Por último, y sobre los que todavía se encuentran secuestrados por Hamás, Luis no cree que la mayoría estén vivosm “pero para los que sí están hay que seguir adelante y ver la parte positivo, aunque sea muy difícil”.