Luis Garicano: "España no ha recuperado la renta per cápita de antes de 2007"

El profesor Luis Garicano ha charlado con Ángel Expósito en Nueva York mientras completa su estancia en la Universidad de Columbia. Allí, Garicano se encarga de darle importancia a la economía: “Todas las decisiones que tomamos dependen de la economía, de los mercados... Todo depende de la competitividad, de los riesgos, de la ley de oferta y demanda”.

Sobre la situación que vive Estados Unidos, el profesor reconoce que se han vivido meses muy complicados marcados por una inflación “elevada y sostenida. Los estímulos fiscales no funcionan porque es como apagar el fuego con gasolina”. Sin embargo, el mercado estadounidense está hoy en niveles mínimos de paro. Y aunque parezca paradójico, a Garicano no le extraña, “la economía está sobrecalentada. El Gobierno ha invertido mucho dinero en recuperar lo perdido en la pandemia y se nota en el mercado de trabajo”.

Generar riqueza

Sobre España, destaca el estancamiento del país. “El número que tenemos que recuperar es que no hemos vuelto a la renta per cápita de antes de 2007. No nos hemos recuperado de la crisis global, ni la del euro”. Además, Garicano advierte del gran problema de España: la deuda. Dice que no hemos generado riqueza desde entonces pero sí se ha invertido en gasto público y hemos mejorado el Estado de Bienestar. Esto es gracias a la emisión de deuda, somos de hecho, el país que más se ha endeudado en la última década. “Todos empeñados en nuestros problemillas, pero nadie se preocupa en crear riqueza”.

Además, el profesor dice que solo hay dos vías para esto: la primera, aumentar el número de personas, y la segunda, aumentar la productividad por persona. “Ya sabemos que la primera no ocurre porque estamos ante una sociedad envejecida. Lo tenemos muy complicado”.

El rescate del BCE

Garicano destaca la mentalidad de dejar la responsabilidad a los que vengan detrás, pero recuerda que por ahora la economía resiste por las decisiones del Banco Central Europeo, “los tipos están subiendo, pero muy poco. En cualquier momento se nos cae este andamiaje que tenemos en Europa. La estructura se mantiene por la voluntad del BCE”.

Además, sobre la guerra el profesor dice que todo depende de cómo sea la catástrofe. “Dependemos del contexto internacional, de la posición de EEUU y de qué pase con la economía alemana que es nuestro motor. Todo depende de la guerra”. Según Garicano, Putin ha sido la gota que nos faltaba. Nos ha enseñado que no podíamos seguir por ese camino. Ha sido el que nos ha enseñado que no podemos seguir defendiendo a dictadores”. Dice que por suerte, todo el mundo se ha puesto muy en serio con las renovables, el nitrógeno... Es el momento de que España aproveche la energía solar y eólica.

Sobre el futuro, Garicano es tajante: “el futuro pasa por Europa pero tenemos que mirar más allá. A Europa le queda mucho recorrido en clima, en fiscalidad, en política monetaria, en materia de defensa... Está demostrado que quien ha protegido contra la guerra ha sido Estados Unidos”.