La lucha de Irene para sacar adelante a sus hijos

La pandemia de coronavirus está golpeando a lo largo de todo el mundo.. Lo estamos sufriendo todos por igual… Lo que ocurre es que en determinados países el coronavirus es un problema más que se suma a la miseria, el SIDA, las guerras, la violencia, la falta de recursos. ¡Qué te voy a contar! A lo largo de estos años he podido viajar por todo el mundo viendo cómo se vive y cuáles son los problemas diarios de aquellas gentes. Si antes - sin pandemia - para muchos el llegar a Europa era su única opción para sobrevivir, ahora emigrar es una necesidad.El objetivo de la mayoría de estos inmigrantes es única y exclusivamente escapar de la pobreza y buscarse un futuro mejor.. Esta difícil situación la vivió hace poco Irene. Ella vivía en Kinsasa, capital de Congo. Tuvo que venirse a España con dos de sus hijos. Un niño de 11 y otra niña de 2 años. Principalmente vino a España por la enfermedad de su hijo de 11 años. Y fue aquí donde se la descubrieron, le diagnosticaron autismo. Aquí ha encontrado médicos y tratamientos para su hijo. Aunque su hijo ha hecho progresos, también ha sido duro porque en Kinsasa se han quedado otros dos hijos, uno de 12 años y otro de 15. Pero parece que poco a poco Irene y sus cuatro hijos están más cerca de una vida mejor y esto ha sido gracias a Atalaya Intercultural, la asociación que les ha acogido con los brazos abiertos. ¿Y qué es Atalaya Intercultural? ¿A quiénes ayudan? Atalaya Interculturas es una asociación que participa en el programa Sé solidario de la Fundación MAPFRE. Gracias su labor, muchos migrantes no sentirán que están solos en el mundo. Manuel también ha querido agradecer la gran ayuda de MAPFRE, sin ellos muchas cosas no habrían sido posibles. Espero que Irene y sus cuatro hijos encuentren la paz que se merecen…

