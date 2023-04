Los secretos de Picasso: la relación con su padre, José Ruiz y Blasco, y cómo se sentía respecto a España

Se cumplen 50 años de la muerte de Pablo Picasso. Desde luego y sin lugar a dudas, Picasso es uno de los pintores más importantes de la historia de la humanidad y una de las cumbres del arte pictórico español. No obstante, el artista también es, sin lugar a dudas, un personaje extraordinariamente polémico con relaciones humanas tormentosas que hoy en día saltan de nuevo a la palestra con motivo de este aniversario.

Emilio Sáenz-Francés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas y ha pasado este viernes por los micrófonos de 'La Linterna' para desgranar algunos de los secretos mejor guardados del pintor. En primer lugar, ha querido dejar claro cuál fue el verdadero papel de su padre, quien también era pintor, en la vida del artista. "Fue la primera influencia pictórica que recibió en su Málaga natal", ha asegurado. De hecho, fue su padre quien vio que "en su hijo hay un diamante en bruto que se sale de las tablas". Una figura fundamental, así como también fue su ciudad natal. Málaga. Fue allí donde "se empieza a configurar ese gusto por lo español, lo castizo de España", uno de los elementos "dominantes en su arte español".





Con la llegada del siglo XX, Picasso se trasladaría a París, donde viviría hasta el inicio de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, realizando diversos viajes de forma frecuente a su país natal. En París "conocerá a grandes artistas de la época, va a formar parte de esa galaxia intelectual y eso configura su personalidad y algunos de los tormentosos amores de Picasso nacen, crecen y llevan su curso controvertido en la ciudad del Sena", ha asegurado Sáenz-Francés. Pese a todo, Picasso "se sentía rabiosamente español".

"Aunque gran parte de su carrera se desarrolla fuera de España, él siempre tiene a España su historia, de la que es consciente como un pivote fundamental para ser el gran pionero de las vanguardias como el cubismo, surrealismo, el gran innovador pictórico y artístico", ha agregado el profesor de Historia. Su técnica, "absolutamente abrumadora y brutal" hace que su padre se quedara "temblando", especialmente cuando comenzó a ver "aquello de que su hijo es capaz". No obstante, no podemos olvidar que Picasso siempre fue un personaje controvertido, tanto su vida privada como sus relaciones personales. "Podría utilizarse la palabra 'brutal' en todos los sentidos", ha asegurado Sáenz-Francés. "Un personaje como Picasso, con un superego, no dejaba espacio a la existencia de quienes le rodeaban y eso incluía sus seres más cercanos para los que fue destructivo".

Si bien es cierto "es muy difícil disociar el arte de la persona", el profesor ha recordado que si bien es necesario conocer su historia y biografía, es fundamental "celebrar el intelecto del artista. Por ello, Sáenz-Francés ha pedido que "valoremos a la persona en su conjunto".