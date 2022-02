Los frentes judiciales abiertos en el Partido Popular

Repasamos con Alejandro Requeijos todos los frente judiciales que, actualmente, tiene abiertos el Partido Popular. Y, también, a los que se podría enfrentar.

¿En qué fase está el frente judicial de la crisis del PP?

La última novedad es la ampliación de la denuncia que han presentado este miércoles PSOE y Más Madrid sobre el contrato de las mascarillas que involucra al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Pone el acento en que se investigue qué tipo de mascarillas consiguió el hermano de Díaz Ayuso en China, razón por la que cobró 55.000 euros, según la presidenta. Sospechan que fueron de peor calidad y baratas que las que se estipularon por contrato, que eran de FFP2 y FFP3. Es decir que trajo gato y cobró por liebre. Se basan en los albaranes aportados por la empresa a la que se le adjudicó el contrato donde figura detallado que eran mascarillas KN95. Hablamos de una cuestión de homologación y de precio. Más Madrid y PSOE sostienen que las que trajo el hermano ni siquiera estan homologadas por la UE.

¿Y qué dice la Comunidad de Madrid?

Fuentes de la Comunidad de Madrid explican que todas las que vinieron eran, efectivamente KN95, pero que ese tipo de mascarilla tiene un nivel de filtración del 95% que es un nivel de calidad que las sitúa entre las FFP2 y las FFP3 y que esa es la razón por la que en el contrato que se le adjudicó ponía FFP2-FFP3, porque en esa horquilla se aceptaban también las que vinieron. Añaden que el Gobierno de Sánchez ya había homologado esas mascarillas en esas fechas.

¿Y qué impresión hay en la Fiscalía?

La impresión es que no hay mucho recorrido penal de momento. Al menos con lo que se ha conocido y la documentación que obra en su poder. Si te lees el decreto en el que se abrió la investigación, dice que las acusaciones contra Ayuso “no constituyen indicios razonablemente verosímiles”. Se refiere tanto al hecho como a su carácter delictivo y a la responsabilidad de la presidenta regional. Pero bueno, es verdad que dice que lo que se denuncia es lo suficientemente relevante como para por lo menos hacer preguntas e investigarlo.

¿Quién lo va a llevar?

Lo lleva la Fiscalía anticorrupción y el decreto lo firma el jefe de este departamento, Alejandro Luzón. Luzón, que tiene que ver si renueva en el cargo o no las próximas semanas. Ha tenido sus idas y venidas con Dolores Delgado, aunque la exministra socialista le sumó a la investigación en torno al rey Juan Carlos, que seguramente haya sido el asunto más sensible de cuantos han pasado por la casa. Por cierto, que ha habido voces en la Fiscalía que han pedido que se abstenga, recordemos que la Fiscalía es un cuerpo jerárquico, manda la jefa. No es Dolores Delgado muy dada a abstenerse. Si no lo hizo en el caso Villarejo donde el despacho de su pareja defiende a alguno de los principales acusados, raramente lo hará aquí.

¿Casado y Teodoro Egea se arriesgan a alguna imputación por las acusaciones de espionaje?

Bueno hay un frente judicial que ha abierto un abogado que ha pedido que se investigue el presunto delito de revelación de secretos. Se refiere a la documentación bancaria o fiscal que se supone que manejaron del hermano de Díaz Ayuso. Algo tuvieron que saber o ver cuando acusaron a la presidenta de una cosa que se ha confirmado en parte como es el cobro de 55.000 euros de una empresa que recibió un millón y medio por un contrato con la Comunidad de Madrid. Otra cosa es que fuera una comisión como sostenían las insinuaciones que eso está por ver. Lo que defiende este denunciante es que solo el mero hecho de haber visto o tenido conocimiento de esa información personal ya es una revelación de secretos. Y luego hay una demanda civil presentada en otro Juzgado antes de que todo esto estallase que demanda al PP por no convocar al Congreso de Madrid.

¿Qué ha mandado la CAM a Fiscalía?

Ha mandado todo lo que tiene que ver con la relación entre la Comunidad de Madrid y la empresa a la que le adjudicó el contrato para traer mascarillas. Esta empresa, que se llama Priviet es de un amigo de la familia, pero desde la Comunidad de Madrid insisten en que Díaz Ayuso no intervino y que además pasó todos los controles. Ahí no hay nada que aluda al hermano. Lo que explica la Comunidad de Madrid es que ellos no tienen por qué tener documentación sobre la relación entre esa empresa y el hermano de la presidenta.

¿Por dónde puede ir la investigación de la Fiscalía?

Tiene pinta que va a centrarse en acreditar que el hermano realizó los trabajos de conseguir las mascarillas y que los otros tres pagos que le hizo la empresa y que hasta ahora nadie ha querido detallar no tienen nada que ver.

¿Qué novedades hay con el hermano?

Bueno ayer se pronunció la última empresa que le ha dado trabajo y que también recibió contratos con la Comunidad de Madrid. Es una compañía de iluminación que pertenece a un empresario chino. Acusan al hermano de Ayuso de haber inflado su curriculum en Linkedin al presentarse como responsable de desarrollo de proyecto de la empresa. Dicen que ese cargo no existe en la empresa y que Tomás Díaz Ayuso era un mero colaborador externo que acabó ganando 1.000 euros al mes. Que dejó de trabajar con ellos en septiembre y que nunca han tenido trato de favor de Madrid porque trabajan con todas las administraciones.