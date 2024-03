Los derechos humanos en el Seibo

El Seibo, una de las cinco provincias creadas por la primera Constitución de la República Dominicana en 1844, es un lugar ubicado en la parte oriental del país. Las principales actividades económicas de la provincia es el cultivo de la caña de azúcar y la cría de vacuno para la producción de carne y lácteos. En el norte, las bellas playas del Atlántico invitan al turismo y la pesca.

A 300 km de El Seibo se encuentra la frontera con Haití, uno de los países más pobres del mundo y en constantes conflictos. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, casi 195.000 haitianos fueron desplazados con violencia entre enero de 2022 y julio de 2023. Esa frontera es atravesada cada día por un flujo cada vez mayor de camiones que transportan inmigrantes haitianos indocumentados. Estos inmigrantes buscan un mejor futuro, la mayoría está de paso porque su sueño es llegar a los Estados Unidos.

En las últimas horas, República Dominicana está realizando una operación masiva de deportación de ciudadanos de Haití que están ilegalmente en el país. Los arrestan, los llevan hasta la frontera para devolverles a su país y si es necesario emplean la violencia.

"Pueden ver que yo también estoy así cortada, esta mañana cuando yo escuché la bulla salí afuera y vino un hombre para cogerme y yo, pues le dije ¡qué pasó! Y me caí por allá, él la empujó porque él me vio que me iba a coger ella. Estoy cortada y eso me está doliendo, pero todavía no pude ir para el médico y también con todo eso me dio". Ella es Francia y reclama ayuda de manera desesperada.

Por otro lado, encontramos subido en una camioneta a punto de ser deportado a Wilson, de 17 años, que le golpearon. "Pensaban que era mayor de edad, rompieron la puerta con piedras y palos".

Francia o Wilson son algunas de las personas que han visto como las autoridades dominicanas llegaban a su barrio e irrumpían en sus casas para deportarles. En ese barrio de El Seibo los misioneros dominicos llevan décadas luchando contra estos abusos a inmigrantes haitianos. Tumban puertas, casas y los golpean.

Un misionero dominico lleva 25 años ayudando a los inmigrantes

Miguel Ángel Gullón, es un asturiano que lleva casi 25 años allí. Estuvo en España cuando nuestra compañera Patricia Rosety, que es voluntaria en El Seibo, recogió el Premio Gago. Miguel Ángel ha contado en COPE lo que ha ocurrido en las últimas horas.

"Irrumpieron en la noche, a las dos de la madrugada, muchas personas armadas tumbando casas muy humildes, pero casas con techo, como dice el Papa Francisco, y violaron su dignidad robándole lo que tenían. Y subiendo al camión jaula de la migración a muchas personas, entre ellas mamás embarazadas y niños".

Estos misioneros realizan una labor encomiable de concienciación social, educativa y de predicación del evangelio y la defensa de la dignidad. Están comprometidos con los excluidos y ayudan a todos estos inmigrantes haitianos que son maltratados, como ha ocurrido en las últimas horas.

"Logramos que dos niños, Eduardo y Wilson, los bajaran del camión, a cincuenta kilómetros de aquí, y también logramos que bajaran a dos mamás embarazadas y a una mujer envejecida, después de mucha lucha de esta lucha por la dignidad"

Se estima que más de 350.000 personas han sido desplazadas internamente en Haití. Más de 15.000 en la última quincena. En el cruce fronterizo las autoridades dominicanas han estado devolviendo a cientos de haitianos indocumentados todos los días. Y en medio de ese caos, un grupo de misioneros intenta ayudar a los más desfavorecidos.