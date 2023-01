Los casos de acoso en redes se multiplican: "Como están en todos lados pueden surgir en cualquier momento"

Los comentarios negativos y las críticas destructivas se han multiplicado en las redes sociales. Cada vez hay más “haters”, odiadores que se dedican a acosar a personas que pueden conocer, o no, a través de twitter o instagram. El problema es que es muy difícil ponerle freno, porque solo es necesario un móvil para ello. Por eso es importante trabajar con los jóvenes. Laura es educadora social y está en contacto con chavales de 11 a 17 años en su tiempo de ocio. Durante sus actividades, dedican mucho tiempo a hacerles reflexionar sobre el uso que hacen de las redes: "El tiempo lo dedican a la imagen que proyectan en redes sociales, que es muy poco real".

Los chicos son muy conscientes de que existen los haters y que pueden encontrarse con uno aunque intenten evitarlo. Le pasó a Lucía. Tiene 14 años y le escribían desconocidos.

Candela y Gema tienen 15 años. Tienen redes sociales, las utilizan a diario y sabe que es muy importante protegerse, aunque a veces no es suficiente: "Mucha gente puede tener acceso a tus publicaciones, por eso me la hago privada".

Lo que más preocupa es la vulnerabilidad a la que se exponen los adolescentes y la importancia de que los padres estén pendientes de lo que ocurre.

La información es clave para que los jóvenes sepan usarlas, y también para que sepan reconocer una situación de peligro. El hijo de Almudena tiene 12 años y ella es consciente de que no puede prohibirle utilizarlas. Así que no tiene más remedio que controlar mucho el uso que hace del móvil: "Antes que no había móviles podíamos intuirlo, ahora es más difícil".

Las repercusiones emocionales del acoso

Como cada martes, en 'La Linterna' se habla de salud mental con la psicóloga Aurora García Moreno.

Ha dicho que no es fácil de identificar el acoso en las redes sociales. Las personas que sufren este acoso son vulnerables, y al tratarse de una comunicación escrita es difícil de captar la intencionalidad de los mensajes. La víctima no tiene fácil defenderse y actuar. La importancia está en que las personas sean conscientes de lo que está pasando para recibir ayuda y, si es necesario, para abordar el problema lo antes posible.

"Estas personas que reciben acoso se van aislando, evitan la interacción. Además, como las redes sociales están presentes en todos lados, el acoso puede surgir en cualquier momento"

Es indiferente la edad en cuanto a las repercusiones emocionales de ser acosado en la red. Todo depende de cómo se gestione. Pero sí que ha hecho hincapié en que a estas edades tempranas se observan conductas y actitudes que pueden ser las primeras señales de sospecha que conviene tratar: "Por ejemplo, ocultar el acoso para evitar que se los prohiba el uso de redes sociales. Hay que estar muy pendientes a los cambios en los estados de ánimo o que les dejen de gustar cosas que antes les gustaban mucho.

¿Qué caracteriza a un acosador?

La mayoría de las personas que hacen comentarios negativos en las redes tienen más de 45 años: "Son personas con importantes turblencias emocionales que no saben gestionar sus emociones. Se piensan que al actuar con perfiles falsos son impunes. No les importa ridiculizar a sus víctimas y se sientes protegidos por la pantalla. Cualquier persona puede ser objeto de este acoso por cualquier motivo, aunque tienen tendencia hacia los personajes públicos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aurora ha explicado cómo se podría acabar con estos acosadores: "Sería necesaria la psicoeducación. Desarrollando programas de intervención. Pero ahora los niños, que son nativos digitales, son los que enseñan a los adultos. Y estos deben tener conciencia de estas situaciones de acoso en el día a día".

En una siruación que afecta emocionalmente, llevando al aislamiento pero no quieren dejar las redes sociales. También sienten vergüenza y culpabilidad, con miedo a que se enteren los demás y ser juzgados. Este aislamiento puede derivar en el consumo de alcohol y sustancias nocivas