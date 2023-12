Los bomberos del incendio en las discotecas de Murcia relatan lo que sucedió: "Pone los pelos de punta"

El 1 de octubre pasado, 13 personas murieron en el terrible incendio de las discotecas Fonda Milagros y Teatre de Murcia. Aunque aún no se conocen con exactitud las causas del siniestro, lo que sí se conoce, a través de los testimonios de los clientes, son los momentos angustiosos vividos en los locales, que las discotecas no tenían licencia de funcionamiento o los errores administrativos que permitieron que los establecimientos siguieran abiertos.

Faltaba por saber la versión de los bomberos, que "se jugaron la vida por rescatar a los que estaban atrapados y que han hecho un informe sobre lo sucedido esa madrugada que pone los pelos de punta", describe Ángel Expósito. Entre otras cosas, ese documento dice que una de las puertas de emergencias de Teatre, situada en la parte posterior, estaba cerrada con dos candados, y que los bomberos trabajaron con temperaturas superiores a los 500 grados.





Un informe de los bomberos que “pone los pelos de punta”

Pablo Muñoz, periodista de ABC, explica en La Linterna el contenido de ese informe de los bomberos, donde se relata, minuto a minuto, lo que sucedió: “El relato comienza a las 6.02 h, que es la hora exacta en la que la centralita de bomberos de Murcia recibe el aviso de que hay un incendio en esos locales, aunque en un principio se comunica que las dos salas están vacías. Pero solo siete minutos después, el fuego ya está fuera de control y dos vigilantes de seguridad de Fonda Milagros les advierten de que echan en falta a tres personas, una empleada y una pareja, y explican que deben estar en la zona de los «baños de los palcos», en la primera planta. Además, les explican la distribución de esa planta, en la que hay largos pasillos, al final de los cuales está la zona donde ellos creen que deben estar los desaparecidos”.

Con toda esta información, los bomberos entran y localizan en la planta baja a una persona desorientada e intoxicada por humo, a la que rescatan, y que “sin duda ese día volvió a nacer”. Luego, los bomberos suben por la escalera del local, pero al intentar hacer el primer giro a la izquierda tienen que detenerse, porque la temperatura, “de unos 500 grados”, hacía imposible seguir adelante. “El informe no lo dice, pero cuando los bomberos entran oyen los gritos desesperados de personas que están pidiendo auxilio”, explica Pablo Muñoz, que se encontraba cubriendo la noticia desde el terreno.

Los bomberos continúan dentro del local durante unos 20 minutos, hasta las 6.31 h, porque su prioridad era llegar a la primera planta a rescatar a los atrapados. Pero según explican los bomberos en su informe, “la carga de fuego era tal, que el incendio siguió desarrollándose en algunos puntos donde no se tenía acceso con el agua al interior del recinto, siendo esto debido a que parte de la cubierta de Fonda Milagros no había colapsado y conservaba el calor”. En ese tiempo, relata el periodista, la estructura de la cubierta continúa debilitándose y las chapas superiores se estaban fundiendo por la temperatura. Al ver esa deformación de la cubierta, los mandos de los bomberos ordenan abandonar el interior de los locales “y menos mal que lo hacen, porque mientras van saliendo ven cómo caen a sus espaldas elementos de la estructura, es decir, no murieron atrapados allí por segundos”.





A partir de ese momento el ataque al fuego se hizo desde el exterior. Los bomberos accedieron al callejón de la parte posterior de las discotecas, donde había numerosos obstáculos y enseres abandonados, así que tuvieron que forzar dos puertas bloqueadas con cadenas y candados, que dan acceso en primer lugar a la puerta trasera de emergencia de la discoteca Golden, que es otro local contiguo que no quedó afectado. “Tras superar este obstáculo siguen avanzando y consiguen llegar a una de las puertas de emergencia de Teatre. Y entonces se produce otra sorpresa. Por dentro hay una reja de acordeón cerrada a dos alturas con candado, de modo que estaba inutilizada. Se fuerza y los bomberos entran por allí de nuevo”.

A las 8.01 h se ve que de nuevo es imposible detener el avance del fuego por el interior de la nave y se les ordena salir y mantener además una distancia de seguridad por el riesgo de desplome. “Seis minutos después, las llamas empiezan a controlarse al haberse desplomado la cubierta y por tanto liberado todo el calor al exterior”, describe Pablo Muñoz.

¿A qué hora comenzaron los rescates de los cuerpos?

A las 8.27 h, los bomberos vuelven al interior a pesar del riesgo, buscan una zona algo más segura y se dedican a apagar los distintos focos del incendio. El mando rastrea con una cámara de visión térmica la zona, pero no ve ninguna víctima porque sigue todo lleno de humo. “No es hasta una hora después, a las 9.31 h, cuando un cabo informa de que se ha encontrado el primer cuerpo en uno de los altillos del local, pero las condiciones de visibilidad y acceso a donde está no son aún adecuadas. Cuatro minutos después, cuando el humo se ha disipado algo más, se vuelve a hacer una nueva inspección visual, encontrando en el mismo lugar tres víctimas más”.





A las 10.14 h, se encuentran otras tres víctimas, unos metros más adelante de donde se encontraban las primeras. Y a las 12.03 h se recuperan los primeros cadáveres, “en unas condiciones que yo creo que no vamos a hablar porque es de una crudeza terrible”, reconoce el periodista.

Siguieron con la búsqueda durante varias horas, porque había informaciones confusas en el sentido de que más personas estaban desaparecidas. Así que se hizo una inspección a fondo, cuadriculando los locales para que no quedase un metro sin rastrear, pero a las 17.30 h se informa de que no hay más cadáveres en el interior.

A la espera de otro informe clave en este caso

“Queda el de Policía Científica sobre las causas del siniestro porque va a determinar si más allá de que los locales tuvieran licencia para estar abiertos o no, si cumplían la normativa de seguridad y, sobre todo, si el incendio fue producto de un accidente o de una negligencia. A partir de esos datos se podrán concretar las acusaciones y la verdad es que no creo que ese informe se demore mucho ya, así que hay que estar muy atentos”, explica. Con este informe ya se tendrá la información completa de todo lo sucedido esa madrugada terrible del 1 octubre.