Lorena y su familia, la realidad de algunos inmigrantes tras la pandemia

La pandemia nos está dejando situaciones muy duras que no van a ser fáciles de olvidar. Seguro que recuerdas las imágenes de las colas del hambre.. esas largas filas en las puertas de los comedores sociales. Desgraciadamente siguen siendo una realidad.. En muchos hogares se están viviendo situaciones muy complicadas a causa de la crisis económica derivaba de la crisis sanitaria. Muchas personas se han quedado sin empleo o lo que es peor, hay familias que no tienen casi ni para comer. Lorena sabe de lo que hablo. Ella es de Ecuador y llegó a España hace 22 años. Vivía en Murcia pero luego, ella y su familia tuvieron que mudarse a Madrid para encontrar trabajo. La situación no era nada fácil... Imagínate, con una mano delante y otra detrás, con tres niñas, sin trabajo y sin ninguna ayuda. Pero parece que Lorena y su familia empezaron a ver la luz al final del túnel. Por suerte, encontraron Creando Huellas, una asociación que participa en el programa Sé solidario de la FUNDACIÓN MAPFRE. Además de ayudar a Lorena y a su familia con lo básico, como comida, trabajo, etc... Creando huellas también se han encargado del refuerzo escolar de las niñas, para que puedan avanzar en el cole. Para Lorena ya son prácticamente como una familia...Como a la familia de Lorena, “Creando Huellas” atiende a todas esas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o pobreza. Ofrecen todo tipo de programas para personas en exclusión social. Uno para menores, de refuerzo escolar; también uno para personas en desempleo, otro para personas que se encuentran en la calle...De momento actúan en la zona de Puente de Vallecas, en Madrid, pero quieren llegar más lejos. Uno de los proyectos que tienen en mente, es ayudar a refugiados en su llegada a España. Y con toda esta situación de crisis económica, Nacho Calvo, el presidente de la asociación cuenta que su trabajo ha aumentado... Sobre todo, lo más importante para la asociación es, además de ofrecerles toda la ayuda posible, también darles los recursos para que en el futuro puedan salir adelante por sí mismos. Con lo que me quedo de todo esto, es que en estos tiempos tan oscuros y difíciles, por lo menos aún queda gente buena que dedica su vida a ayudar a los demás. FUNDACIÓN MAPFRE. 45 años trabajando por transformar este mundo en un lugar mejor. Consulta toda la información en unfuturomashumano.fundacionmapfre.org