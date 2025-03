El llamamiento de los trabajadores sociales de Badajoz para evitar que se repita el caso de Belén: “No se puede permitir”

Dan las ocho de la tarde en la urbanización Guadiana de Badajoz. En ese momento, Belén Cortés Flor, de 35 años y natural de Castuera, se dispone a comenzar su turno de trabajo sin saber que, tres horas después, va a perder la vida. Belén trabaja en un piso tutelado en el que viven 4 jóvenes.

Realmente, es un chalet pero lo llaman casa de cumplimiento. Las ventanas tienen barrotes y en su interior conviven menores delincuentes condenados por robo, atracos, malos tratos. Cuando dan las diez y media de la noche, Belén cierra la puerta de fuera con llave, pero ella no sabe que acaba de encerrarse en casa con cuatro criminales

Cuando ya es noche cerrada, los menores pretenden cumplir con sus intenciones de escaparse, pero la llave de la casa está en el despacho de Belén, donde ella se está haciendo papeleo. Ese despacho es relativamente nuevo, y ya lo ha tenido que utilizar para encerrarse tras recibir amenazas. En ese momento, tres de los chavales que tutela en el piso irrumpen en el despacho y amenazan con matarla si no les da la llave de la casa.

Lo que empieza siendo una lluvia de patadas y puñetazos, termina en un estrangulamiento con cinturón. En ese momento, ella todavía no está muerta, pero la paliza que le han dado ha sido de tal magnitud, que los chavales logran quitarle la llave sin más problemas y salir del despacho.

Los chavales han conseguido su propósito: tienen la llave en sus manos, pero saben que Belén todavía está viva. Así que, para no dejar cabos sueltos, vuelven al despacho, cogen el cinturón y vuelven a estrangularla hasta en dos ocasiones más.

Tras todo aquello, los tres jóvenes le quitan la llave de la casa, la del coche, el reloj y todo el dinero que Belén lleva encima. Se han olvidado de que, en una de las habitaciones cercanas, hay otro menor que lo ha escuchado todo.

Él quiere llamar a la Policía, pero no puede porque al estar en un piso tutleado le han quitado el móvil. Por lo tanto, se ve obligado a esperar a que maten a Belén, para coger la puerta y salir corriendo a pedir ayuda. Mientras tanto, los otros tres chicos han cogido el Renault de Belén y están a punto de incorporarse a la A5 dirección Mérida. Cuando apenas quedan unos kilómetros; sufren un accidente, se bajan del coche y haciendo autostop, al cabo de un rato, alguien les recoge.

Sin levantar sospechas en plena madrugada

En Mérida deciden separarse para no levantar sospechas. Sin embargo, a las cuatro de la mañana, la Policía intercepta a la chica y unas horas más tarde, hace lo mismo con los otros dos menores. A los tres les ponen a disposición judicial, pero ninguno admite los hechos. En ese momento, todos los servicios policiales y jurídicos indagan en el historial de estos tres chavales y descubren que uno de ellos, el de 14, estaba ahí como medida cautelar tras haber propinado palizas continuadas a sus padres.

El otro, de 15, había robado 37 veces en el mismo día. Pero, ¿cuáles son las condiciones de un trabajador social? ¿De qué manera se trabaja para poder sacar adelante a los jóvenes más conflictivos? Hoy hablamos de la dura labor que realizan los cerca de 50 mil trabajadores sociales que hay en España, en La Linterna.

La muerte de Belén ha provocado que por fin se haya puesto el foco en las condiciones que algunas trabajadoras sociales tienen en su día a día. Muchos de ellos consideran que con el paso de los años las cosas no han mejorado, incluso han ido a peor sobre todo si hablamos de pisos tutelados.

La realidad es que la ley no especifica cómo debe ser el funcionamiento interno de los centros ni el grado de seguridad de los empleados. Son por lo tanto las comunidades autónomas las que lo estipulan y deciden las partidas presupuestarias y en la mayoría estos pisos están gestionados por empresas privadas con licitaciones que salen cada cuatro años. Hablamos de una profesión que para mucha gente es desconocida.

Rosario García es vocal en el colegio oficial de trabajo social de Badajoz y en ‘La Linterna’ explica que, por desgracia, un caso como el de Belén se lo veían venir.

Sin embargo, quiere recalcar que no todos los jóvenes que viven en los pisos tutelados son delincuentes en potencia. “Está bien que hablen de esto en las redes y los medios, muchos niños en un momento de su vida cometen un error, pero con educación y apoyo de las trabajadoras sociales enderezan su vida y no vuelven a delinquir” decía en ‘La Linterna’.

Un llamamiento para evitar que se repita un caso así

Como explicaba Rosario, son muchos los trabajadores sociales que están preocupados por lo que ha sucedido en Badajoz, y quieren recalcar que no todos los jóvenes a los que tutelan tienen las mismas intenciones.

“Este tipo de pisos son para chicos y chicas que tienen que cumplir con una medida judicial impuesta por el juez, algunos son reincidentes, pero otros en un momento dado cometieron un delito y no vuelven a cometerlo” explicaba.

“No son todos delincuentes en potencia, muchas veces son normales incluso con familias normales, acaban en un centro como un piso de este caso” decía.

Sin embargo, cree que aquí el problema ha sido que carecen de recursos. “Hay dos trabajadoras de mañana, dos de tarde y una de noche, y esto no se puede permitir”.

“Muchos no son delincuentes en potencia, pero no dejan de estar cumpliendo una medida judicial, lo que pedimos son condiciones dignas para estos profesionales, financiación suficiente, personal. Esto no afecta solo a los trabajadores, también a los niños y niñas. Le prevención es fundamental, así muchos no cometen este tipo de delitos” sentenciaba.