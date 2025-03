Una amiga de la educadora social asesinada en Badajoz reconoce en COPE lo que están viviendo: "Es una pesadilla"

Saray y Belén se conocieron en el trabajo. La bondad, el compañerismo de la joven y, sobre todo, la pasión que ambas compartían por su labor las unió: “Belén era un amor, un encanto. Se preocupaba por los chavales y los compañeros. No tengo palabras de lo buena que era”.

Cuando Saray se enteró de lo sucedido el pasado domingo no podía dar crédito, su amiga ya no estaba. “Aún no me lo creo. Sigo metiéndome en WhatsApp pensando que es una pesadilla, que me va a contestar y me va a decir mi niña vamos a tomar café” añade “siempre nos quedará uno pendiente”.

Saray conoce muy bien cómo es vivir en un centro de menores. Cuando era pequeña pasó una temporada en uno por motivos familiares, una etapa que recuerda con claroscuros.

Indica que allí nació su vocación y que, en el centro, en el San Juan Bautista de Badajoz, conoció a personas que marcaron su vida: “Gracias a eso, yo me he formado también para trabajar con menores. Para mí fue lo mejor que me ha pasado”.

Pese a este alegato confiesa que también vivió momentos duros. En este sentido, Saray señala que en algunos pisos destinados a menores se mezclan casos de niños que tienen problemas de otra índole con aquellos que permanecen allí cumpliendo medidas judiciales: “Yo estaba por problemas familiares y había menores que eran infractores y también estaban con nosotros. Yo pasaba miedo”. En este punto, la joven indica que la situación no ha cambiado, aunque sí señala que en domicilio en el que han sucedido los hechos solo se encontraban jóvenes cumpliendo condena.

SU LABOR

Saray trabaja como ATE (auxiliar técnico educativo) también en otro centro. Indica que la juventud, en la actualidad, dispone de diversidad de recursos: “Tienen mucha información, saben por dónde tirar porque el menor está muy protegido y a la mínima ya te amenazan con que te van a denunciar y no puedes hacer nada”.

“A mí, de hecho, me ha pasado que en mi trabajo me intentaron agredir y estaba totalmente sola y tampoco podía hacer nada, lo único que es meterte en el despacho y encerrarte, llamar a la Guardia Civil y ya está” añade “vienen, se los lleva al calabozo o hablan con ellos y al día siguiente tienes que volver a trabajar con ellos. Da igual que hayas denunciado, da igual lo que haya pasado, tienes que volver a seguir trabajando con ellos, con el miedo de que te pase algo.

En este sentido, la joven alude a la lentitud de los procedimientos judiciales: “Tú denuncias hoy y el juicio sale dentro de dos años. Dime tú qué protección tenemos”.

“ELLA NO VA A VOLVER”

Saray en este punto indica que espera que se tomen cartas en el asunto y que el suceso no se olvide: “Si ahora damos una falsa cara de... sí, todo va a cambiar, vamos a poner medidas, pero cuando pase el boom de lo que ha pasado, no cambia, al final, mañana te puede pasar a ti”.