Las tres señales que delatan a un mentiroso compulsivo: "Fíjate en cómo responde cuando le preguntas"

¿Alguna vez te has planteado por qué mentimos? Normalmente, lo hacemos para evitar un conflicto, no herir los sentimientos de otra persona o no preocupar de forma innecesaria. También para evitarnos algún plan que no nos apetece o agradar... En todos estos casos son mentiras “piadosas”, que no van más allá. Pero, ¿qué pasa cuando se convierte en un problema?

Hay personas que mienten a diario, casi en cualquier conversación. No lo hacen para manipular o engañar, lo hacen porque lo han convertido en un hábito. Detrás de esa mala costumbre no hay un deseo por obtener algo a cambio. Suelen mentir sin motivo, solo por compulsión. Y de esta forma se ve envuelto en situaciones ridículas o historias que no hay por dónde cogerlas. De hecho, se arriesgan a perder la confianza de su círculo más cercano.

La psicóloga Aurora García Moreno explica en 'La Linterna' de COPE qué hay detrás de las mentiras y cómo se instauran: “Es una llamada de atención o una forma de ocultar conductas que no son adecuadas. Comienza en los niños pequeños, a modo de juego, sin una mala intención, pero a medida que van creciendo esa mentira puede convertirse en un medio para conseguir algo. Es un problema cuando se convierte un hábito”.

¿Cómo son las personas que son mentirosos compulsivos? Aurora desvela que, “generalmente, son personas con una percepción errónea de su área personal, mucha necesidad de montar historias irreales para enriquecer su vida, para parecer más interesantes o ser aceptados. Muestran mucha ansiedad cuando se descubren sus mentiras. Además, estas personas carecen de credibilidad y se caracterizan por tener una personalidad muy insegura y pendientes de la valoración de los demás”.



Las señales que indican que te están mintiendo

Hay tres señales que alertan de que una persona está mintiendo: “Suelen encogerse para llamar menos la atención. También los cambios en las expresiones faciales cuando empiezan a mentir. No suelen mirar a los ojos, pero no hay que confundirlo con la timidez", explica Aurora destacando la importancia de estar pendientes de "cómo responden cuando son preguntados". En cuanto a qué sucede en el cerebro de una persona que es mentirosa, compulsiva, Aurora aclara que, aunque “cada persona reacciona de manera diferente, se produce una mayor conectividad entre los recuerdos y las ideas, lo que permite dar forma a las fabulaciones”.





¿Cómo afecta emocionalmente una mentira?: “La mayor afectación es el daño emocional que sufre la persona a la que mienten porque pierde la confianza. Para mentir hay que tener cierta habilidad, por lo que se necesita un gran desgaste mental”. La psicóloga deja claro que “una cosa es una mentira compulsiva y otra cuando se miente por costumbre”. En el segundo caso, podemos apreciar que “no tienen conciencia de la mentira, no consideran las consecuencias y no se dan cuenta de que están perjudicando su vida”.

En cuanto a los tratamientos que se pueden seguir, en este caso “la familia es importantísima y, cuando se sospecha que alguien miente, es importante comunicarle que necesita ayuda. Estas personas no acuden a tratamiento, a no ser que la familia lo consiga, por lo que no es fácil diagnosticar. Cuando se descartan trastornos, se trata de fortalecer la autoestima y conseguir que esa persona se sienta satisfecha con su realidad para que no tenga la necesidad de maquillar la realidad”.