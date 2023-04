Las alternativas a la crisis del alquiler, en COPE: "Podríamos tener un parque público de 2.500.000 viviendas"

El Ministerio de Transportes está ultimando el índice de precios de referencia que limitará las rentas a los grandes tenedores en zonas tensionadas y que está basado en los "precios de mercado", por lo que servirá para que los alquileres no sigan subiendo, pero no para bajarlos.La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada el jueves en el Congreso, establece que los grandes propietarios de vivienda no podrán alquilar a un precio superior al que marca ese índice en las zonas que la comunidad autónoma correspondiente declare tensionada.

Los "claros y oscuros" de la ley de vivienda de Sánchez

El drama de Félix: jubilado, con 85 años, se deja sus ahorros en su casa y los okupas acaban con su sueño La Linterna de COPE analiza los tres principales problemas de la vivienda en España a través de testimonios de propietarios e inquilinos Redacción Digital 28 abr 2023 - 21:49

José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, explica en La Linterna de COPE si es posible moderar el precio del alquiler en el mercado con la ley que se acaba de aprobar: “Esta ley tiene claros y oscuros. Tiene unas partes que están sustentadas en ideología y en un diagnóstico erróneo que hace justamente lo contrario y en estos momentos necesitamos muchas más viviendas en alquiler asequible”.

Las cuestiones positivas de esta ley, según el profesor, sería “una nueva tipología de vivienda, que es la vivienda asequible incentivada, que creo que es un buen mecanismo para intentar construir vivienda asequible, y también la nueva configuración de las rebajas fiscales para propietarios que dependerán de cuánto reduzcan el precio de la vivienda o que la ponga a un precio por debajo del precio de mercado”. José explica que, esta segunda medida supondría que si el propietario reduce el alquiler en un 5%, puede conseguir que en el impuesto sobre la renta, solo tenga que declarar el 30%: “Por lo tanto, el propietario decide. ¿Qué prefieres? ¿Pagar más a Hacienda o cobrar un poco menos a cambio del descuento de Hacienda?”.

En cuanto a la medida ideológica, José García Montalvo lo tiene claro: “Es, por supuesto, las limitaciones a los precios de los alquileres”. El profesor le explica a sus alumnos que el precio hay que limitarlo cuando existe un monopolio u oligopolio de pocos productores, “pero el problema en España no es ese cuando hay casi dos millones de ciudadanos que declaran en el IRPF rentas inmobiliarias y cuando tienes un 5% de grandes tenedores en todo el sistema”.

En Alemania o Reino Unido ya se implantó una regulación similar. ¿Cómo reaccionó el mercado?: “Nosotros tuvimos limitación de precios en época franquista que consistía en un precio que no se podía cambiar, rentas congeladas. Ahora lo que tenemos es que dentro de un mismo contrato no puedes subir más del IPC, y lo que quieren hacer es limitar también el precio entre contratos”. El profesor asegura que los efectos “son siempre negativos, reduciendo la oferta, aparición de los mercados en negro... Esto es inevitable, aunque uno de los artículos que han incluido es que no se podrá pagar en efectivo”.

Dos soluciones a largo plazo y sencillas para resolver el problema de la vivienda en España

“Si te equivocas en el diagnóstico, los resultados suelen ser catastróficos”, advierte José García Montalvo, mientras destaca que lo que se necesita hacer son dos medidas a largo plazo y que son sencillas: “La primera es, cuando yo subvenciono una vivienda con X cantidad de dinero público, esa vivienda está en el parque público siempre y pase lo que pase. Si esta medida la hubiéramos mantenido desde los años 80, ahora tendríamos un parque de 2 millones y medio de viviendas. Y la segunda, que es muy importante, es que la gran mayoría de estas viviendas fuera para alquiler asequible o social”.