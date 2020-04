Julio César Herrero dedica su aplauso a un enfermero que trata a los mayores como estrellas de cine

Este jueves en 'La Linterna' el aplauso de Julio César Herrero ha sido para un enfermero, que no sabe quién es, de la residencia de ancianos Torrente Ballester, de A Coruña, y a un montón de gallegos, que tampoco sabe quiénes son.

"Les hablo de una residencia de ancianos y, claro, con todo lo que han oído referente a los mayores, ya pensarán: más contagios, muertos que se encuentra la UME… otro drama. Pues va a ser que no. Porque hay muchas, pero que muchas residencias, que o no han tenido esa mala suerte o han podido reaccionar a tiempo. Y que su preocupación no es mantener con vida a los residentes sino seguir garantizando su calidad de vida.

¿Y que hacen los ancianos tantas horas en la residencia, sin poder salir, sin recibir visitas? Jugar a las cartas, pero se aburren. Ver películas, todos juntos en un salón. Como si fuera el cine. Pero las que les gustan… pues se acaban. ¡Tantos días! Así que, preocupado por la felicidad que está en las pequeñas cosas, un enfermero de la residencia decidió poner este anuncio en una red social. “Los residentes llevan bastante tiempo aislados y aún les queda más. Cada mañana y cada tarde les ponemos una película en DVD pero se nos están acabando. ¿Alguien podría prestarnos alguna colección de cine español de los 50, los 60 y 70? Ya sabéis: Marisol, Manolo Escobar, Conchita Piquer… También les gusta las del Oeste Clásicas”.

Y en pocas horas, la directora tuvo que pasar del gracias al ‘lo siento’. Fue tal el volumen de películas que recibieron que no daban abasto, porque cada película tiene que ser desinfectada. Y eso lleva trabajo. Dice que podría montar la filmoteca nacional. Es lo que tiene vivir en un país de cine y dirigir una residencia con profesionales que tratan a los ancianos como verdaderos protagonistas. Y eso, se merece un aplauso. Bueno, y la gente que mandó las películas, otro".