Julio César Herrero brinda un aplauso a la voluntaria de IFEMA que ha animado a los enfermos con un bingo

Este jueves en 'La Linterna' el aplauso de Julio César Herrero ha sido para Daniela Amaya.

"El día 21 de marzo se plantó en IFEMA para ayudar como auxiliar de enfermería. Tiene 21 años y estudia Anatomía Patológica. Así que por la mañana ha venido estudiando para sus exámenes online y por la tarde ha estado acudiendo al hospital de campaña. Solo por eso, ya merece un aplauso. Pero va a ser que no.

Daniela se fijó en algo que, quizá, ha pasado inadvertido para muchos, pero no para quien cuida, para quien mima a los enfermos. Si no podían recibir visitas, si tenían que estar en una cama horas y días, había algo que la medicina no podía solucionar pero que era un problema. El soberano aburrimiento. Así que, ¿qué hizo? Pues… Bueno, mejor escúchenlo ustedes. Es sonido de El Mundo.

Eso es. Se llevó de casa unos cartones, el bombo… Y ale. Convirtió el hospital en una sala de bingo. En grupos de 50 enfermos -porque más se iba a ir de las manos- y con la ayuda de otros sanitarios, intentó ayudar para garantizar no sólo la salud física sino la anímica. Y se me ocurre que hay que ser muy grande para, además de dedicar tu tiempo a curar al resto, aún encuentres fuerzas para arrancar una sonrisa y que a los enfermos el tiempo no parezca una eternidad. Y eso sí se merece un aplauso".