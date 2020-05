Julio César Herrero brinda un aplauso al Samur Social del Ayuntamiento de Madrid

Este viernes el aplauso de Julio César Herrero en 'La Linterna' ha sido para el Samur Social del Ayuntamiento de Madrid.

"Siguen pasando los días y, aunque uno piensa que ya está casi todo dicho, aunque queda algún motivo para el aplauso, porque aún queda alguna oportunidad para la sorpresa, y demasiados momentos para la emoción ilusionante. Ayer escuché a las nueve un testimonio de esos que te parten el alma. Pero no sólo porque sea triste, que lo es, sino porque quien lo cuenta, que es quien lo sufre, no pierde la sonrisa. Y su voz no está rota. Y a mí eso sí me rompe porque me descoloca. Fue el de David, el joven sin hogar con el que hablasteis en ifema.

Pero ese testimonio me permitió reparar en algo espectacular; en el trabajo del Samur Social del Ayuntamiento de Madrid. Porque, con la ayuda de la UME, levantaron un albergue para personas sin hogar y es meritorio. Desde luego. Pero pensé que hay que tener una fortaleza extraordinaria para para prestar ayudar en una situación de crisis. Pero, ¿de qué hay que estar hecho para mantener el tipo cuando no es una sino dos las crisis que se te vienen encima? Porque los trabajadores del Samur Social no sólo se han preocupado de dar cobijo a quienes por no tener, ni tan siquiera un sitio donde confinarse. Además, se han preocupado porque las personas que no tienen nada – absolutamente nada- se mantuvieran sanas, poniendo también en riesgo su propia salud. Y como si todo eso no fuera ya más que suficiente, se han dejado la piel para que las 300 personas que viven estas semanas en el Pabellón 14, no sólo se sientan seguras sino que se sientan queridas y felices. Y eso, no se merece un aplauso; se merece una ovación".