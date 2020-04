Julio César Herrero brinda un aplauso a los trabajadores de residencias que se han confinado con los mayores

Este martes en 'La Linterna' de Ángel Expósito el aplauso de Julio César Herrero ha sido para "los trabajadores de residencias que se han confinado con los mayores para ponerlos a salvo".

"Si en todo esto que nos ocurre ha habido errores, numerosos errores, los responsables deberán asumir las consecuencias. Porque en eso consiste la política digna y bien entendida. Pero hay un error, uno al menos, que resulta más doloroso, porque al desastre que supone la muerte se le une la indignidad que significa el olvido. Por alguna razón no hemos visto las imágenes de los ancianos fallecidos en las residencias. Y quizá alguno piense: “afortunadamente, porque no ayuda en nada y sólo es morbo”. Y se me ocurre que sí: que debíamos haber visto algunas imágenes, porque solo de esa manera habríamos pasado vergüenza y habría sido muy difícil volver a olvidar.

Pero, por suerte, podemos ver otras que nos ayudarán a recordar. Las de decenas de trabajadores de diferentes residencias de ancianos de todo el país que han decidido encerrarse con los mayores para protegerles. Personas que han renunciado a estar en sus casas y con sus familias por estar con los abuelos. Que no han doblado turnos sino que han decidido emplear todas y cara una de las horas, y todos y cada uno de los días en ponerles a salvo, hasta que ya no haya peligro. Y pienso que ese gesto protector, y de renuncia, no debe de ser muy diferente al que hayan tenido esos mayores con los suyos, en momentos difíciles, a lo largo de sus vidas. Y creo que su decisión merece un aplauso".