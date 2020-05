Julio César Herrero brinda un aplauso a los autónomos y empresarios que se han animado a abrir

Este miércoles el aplauso de Julio César Herrero en 'La Linterna' ha sido para "quienes se han animado a abrir".

"A esos a quienes no se les ha preguntado si querían, si podían ni cómo, pero han abierto. He pensado que debe de ser muy frustrante que después de pasar más de seis semanas confinados y con los negocios cerrados, sin ingresar ni un euro pero teniendo que pagar impuestos, alquileres… llegue el momento de poder abrir y no saber qué hacer. No saber, porque en algunos casos las cuentas siguen sin salir y no haya ninguna diferencia entre abrir o cerrar.

No saber porque en algunos casos abrir es peor que cerrar. E imagino que esta debe de ser la situación más lamentable. Cuando llegas a la conclusión de que poder volver a trabajar, y a recuperar tu autonomía, resulta contraproducente. Y es mejor quedarte en casa y ser dependiente de lo que el Gobierno te dé, si te lo da.

Y sin embargo, hay quienes han tenido que cerrar, quienes además han perdido a familiares, a quienes abrir les obliga a gastar en todas las medidas de protección, y además, la única garantía que tienen es perder… y a pesar de todo, se han animado a abrir. Y el suyo, también es un comportamiento heroico. Y se me ocurre que, en su circunstancia, probablemente triste, están ayudando, además, a devolver la alegría a las calles. Porque con su esfuerzo, las puertas que estaban cerradas volverán a estar abiertas. Y ésa es la imagen más poderosa de que todo vuelve, poco a poco, a la normalidad. Y éste, el aplauso de agradecimiento".