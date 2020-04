Julio César Herrero brinda un aplauso al fallecido por Covid que le dejó un mensaje de despedida a su familia

Este martes, el aplauso de Julio César Herrero en 'La Linterna' ha sido para Jonathan Coelho.

"Vivía en Connecticut, en Estados Unidos. Aunque había superado un cáncer, este joven de 32 años tenía buena salud. Pero contrajo el coronavirus. Luchó durante 28 días. El miércoles pasado, su esposa Katie recibió una llamada del hospital. Le pedían que acudiera porque Jonathan estaba empeorando. Pero cuando llegó, ya era tarde. Un paro cardíaco había acabado con su vida. Como tantos otros casos, no se pudieron despedir.

Katie entró en la habitación y recogió todas sus cosas. Quería conservar las fotos de su esposo y de sus dos hijos que Jonathan pudiera tener en el teléfono móvil. Y al encenderlo encontró la despedida que no había podido tener. Jonathan, quizá sabiendo que este virus no reconoce el derecho a decir adiós, había dejado una nota escrita en el teléfono:

'Los amo con todo mi corazón y me han dado la mejor vida que podría haber pedido. Tengo tanta suerte que me enorgullece mucho ser tu esposo y el padre de Braedyn y Penny. Katie, eres la persona más amable y cariñosa que he conocido. Eres verdaderamente única... asegúrate de vivir la vida con felicidad y esa misma pasión que me hizo enamorarme de ti. Ver que eres la mejor madre para los niños es lo mejor que me ha pasado.

Soy tan afortunado. No te detengas, y si conoces a alguien que ame a los niños y te ame a ti, quiero que sepas que eso es lo que me encantaría para ti. ¡Sé feliz sin importar lo que pase!'

Y se me ocurre que hay que amar mucho para ser capaz de sortear un virus que impide decirlo por última vez… y conseguir decirlo. Y eso, creo que se merece un aplauso".