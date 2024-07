Juan Pablo Guanipa, en COPE: "Tengo la convicción de que esto va a sacar a Maduro de la presidencia"

Juan Pablo Guanipa, líder de la oposición venezolana, ha sido contundente en sus palabras en La Linterna, con Rubén Corral: Maduro va a acabar cayendo de su posición de presidente de Venezuela tras las elecciones del pasado domingo. Sobre todo, porque ha asegurado que tienen las "herramientas" para demostrar que Edmundo González es el auténtico presidente electo por el pueblo venezolano.

"Lo primero que debemos dejar claro es que gracias a Dios pudimos obtener mucho más del 80% de las actas, y ahí está bastante clara la tendencia de un 70% a favor de Edmundo González y un 30% a favor del señor Nicolás Maduro. Ellos viendo que ese era el resultado, tomaron la decisión de colocar en una servilleta cualquier número y anunciaron un resultado que no tiene nada que ver con lo que pasó en las urnas electorales el día domingo", señala.

Además, ha querido empatizar con los múltiples venezolanos que han salido a la calle por lo ocurrido el domingo: "La gente tomó la decisión de hacerse respetar y la gente ha salido a las calles con una actitud cívica, con una actitud de protesta para desconocer lo que fue el anuncio que hizo el Presidente del Consejo Nacional Electoral, de un resultado que no se compadece absolutamente en nada con la realidad".

"Maduro va a caer por su propio peso"

Junto a ello, Guanipa también se muestra firme en que Maduro puede caer por su propio peso, y por el propio chavismo. "El chavismo comienza a reorganizarse ellos como partido político, se preparan para elecciones de gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional que son el el año que viene, se preparan para reorganizarse pensando en buscar el poder, pero cuando hacen lo que han hecho le están cerrando la puerta al propio chavismo de recomponerse como organización y de relanzarse hacia el futuro", explicaba.

Edmundo González y María Corina Machado, líderes de la oposición en Venezuela (EFE)

Ha lamentado la persecución que sufren en Venezuela y, también, lo que han provocado unas protestas que han dejado ya 16 personas fallecidas, según sus números. "Uno de ellos un niño de 15 años en mi ciudad, Maracaibo. Son cosas que uno no entiende por qué tienen que pasar, pero bueno, todo tiene que ver con la decisión del régimen. Primero, de mostrar un resultado completamente falso, y en segundo lugar utilizar la represión como arma para tratar de amainar las cosas, de amilanar a la gente, de que la gente decida no salir a la calle, no protestar", explicaba.

Por último, Guanipa añade la "confianza" que tienen en la presión internacional, y en las pruebas que ellos tienen de fraude, hasta el punto en el que políticos de otros países afines a Maduro piden que enseñe las actas. "Porque una de las fortalezas que tenemos es que las actas, cuando termina el proceso electoral y se cierra el proceso, se imprime un acta, que es el acta número uno. Esa acta queda en el sobre número uno que está en resguardo de la Fuerza Armada Nacional, pero, además, todos los votos se traducen en un papelito que se coloca en una caja. Esas cajas están allí, así que tenemos distintas formas de auditar el proceso", concluía.