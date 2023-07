¿Qué fiabilidad tienen las palabras de David Grusch sobre OVNIs y extraterrestes?: "No es la primera vez"

Un subcomité del Congreso de Estados Unidos ha pedido al Gobierno que informe de los datos que tienen sobre OVNIS, algunos militares retirados han declarado que las autoridades estadounidenses están en posesión tanto de naves de origen extraterrestre, como de los restos de sus ocupantes. Unas palabras que han levantado todo un revuelo este jueves, entre quienes niegan la mayor y lo tachan de conspiranoias, como de los que lo toman como una confirmación de que la existencia de aliens. Pero, ¿qué se esconde tras las declaraciones? ¿Son fiables?

El corresponsal de COPE en Estados Unidos, Juan Fierro, lo explicaba este jueves en la tertulia de La Linterna: “A primeros de años teníamos una reunión de esta comisión, que ahora es la segunda. Hemos tenido alguna declaración llamativa”. Y es que uno de los testigos en la comisión, que duró 4 horas, fue David Grusch, un exoficial de la Inteligencia de la Fuerza Aérea Estadounidense, que declaró que hace décadas que el gobierno mantiene un programa para esconder naves de otras galaxias, incluso restos biológicos no humanos.









Eso sí, como apunta Fierro, Grusch “explica que esto lo sabe porque se lo han contado, que ha estado en contacto con 40 personas que sí han estado en contacto con los restos”. “Algunas preguntas ha dicho que no puede responder mientras hubiese público”, comentaba. Así, recordaba el periodista que el exoficial de EEUU ya había declarado en dos entrevistas previas donde había dado detalles jugosos como que EEUU tiene escondida en algún sitio una nave extraterrestre del tamaño de un campo de fútbol y un vehículo en forma de campana que guarda Mussolini. “También dice que se siente amenazado y que ha sentido amenazas”, apunta el periodista de COPE.





¿Son fiables las palabras de Grusch?



Uno detalle que apunta Juan Fierro este jueves en La Linterna es que “lo que quedó patente es que los miembros de la comisión estaban de acuerdo en que el Gobierno de EEUU tiene que ser más transparente respecto a estos casos”. También estuvieron dos ex pilotos que ya habían relatado encuentros con naves extarterrestres, una que era como un cubo envuelto en una nueva y que iba a velocidades que no eran normales. “También que eran encuentros normales y que muchos pilotos se negaban a reconocerlo para no ser como parias”, añadía Fierro.

Así, uno de los colaboradores de La Linterna y tertuliano habitual, el periodista de El Confidencial, José María Olmo, le preguntaba a Fierro si “estas declaraciones alimentan teorías de la conspiración de que EEUU quiere ocultar un gobierno en la sombra, me parecen unas declaraciones irresponsables”: ¿qué posibilidades hay de que sea una persona seria?





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Así, el corresponsal ha querido señalar varios puntos interesantes sobre las palabras de Grusch: “Lo primero que llama la atención es que es la Cámara de Representantes”, comentaba. “Este hombre llevaba más de 20 años trabajando para la Fuerza Aérea, según comenta en diferentes programas sobre este tipo de asuntos, que sí que el Pentágono tenía programas específicos”. Aunque, horas después, dijo oficialmente el Departamento de Defensa en un comunicado que no poseía información verificable de que existiese un programa o hubiese existido. “Pero no es la primera vez que llega al Congreso y la conclusión (sin votación) es pedir más transparencia”, concluye Fierro.