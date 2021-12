José Luis Garci pronostica el futuro de películas como 'Casablanca': "Tengo miedo. Se fuma, bebe y juega"

En nuestro país, existe una persona que siente, analiza y disfruta como nadie del cine. José Luis Garci. El célebre director, productor, autor, guionista, crítico y presentador se encuentra bajo la batuta de 'Classics' en TRECE, un formato que permite a los espectadores disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Cada viernes, a las 22:00h la audiencia no pierde detalle de películas históricas que son comentadas, analizadas, y desgranadas también con los comentarios que hacen reputados expertos.

Con el objetivo de dar voz a este gran proyecto que ha visto la luz, José Luis Garci pasó por los micrófonos de 'La Linterna', con Expósito.

En el 'tema del día', el director aseguraba que "tiene miedo de que dentro de nada van a prohibir Casablanca porque se fuma mucho, se bebe mucho, se juega. Es una película que no va a gustar… O que vayan a prohibir los 'westerns' porque hay tiros, bandidos, que son reaccionarios. John Ford era fascista. Y no te digo los musicales, que son intrascendentes. Estamos en un mundo... a Platón lo quitan, es un disparate", decía en un tono irónico.









Además, Garci indicaba que estamos en un mundo distinto y que ha sufrido tres grandes caídas que cambiarían para siempre el rumbo de la historia. "La era no empezó cuando entró el milenio, empieza con la caída del muro de Berlín. Con esa caída, la izquierda dice que ya no tiene sentido lo nuestro, pues vamos a tirar por otro lado. Vamos a hablar del cambio climático. Vamos a buscar un hueco… y se van moviendo por todo el planeta. Segundo, la caída de las Torres Gemelas. Estamos en un mundo de arquitectura, caen esas torres, eso no lo esperaba nadie y eso produce un desconcierto tremendo. Tercera caída, la Bolsa. La falta de seguridad que va a tener la gente. Es decir, que cuando llegamos al siglo XXI ya venimos un poco movidos".

Una reflexión con la que este mediático director ha hecho una fotografía en 'La Linterna' del escenario que atraviesa el planeta y también la influencia de la política en la gran pantalla.

EL ÚLTIMO PROYECTO DE GARCI: 'CLASSICS', UN COLOQUIO DE CINE PARA DISFRUTAR DE LAS OBRAS MAESTRAS

Desde hace escasos meses, y al hilo de estas palabras de Garci con Expósito, el ganador de un Oscar por 'Volver a Empezar' en 1983 lleva a los espectadores de la cadena hacia un viaje inigualable por las obras maestras del cine, clásicos, que como el propio Garci explica “son especiales porque están bendecidos por algo maravilloso. Un don que los convierte en el reflejo continuo de nuestra sensibilidad. Lo clásico -en el cine, la música o la literatura- siempre funciona, siempre es actual y nuevo. Es algo muy difícil de encontrar”.

‘CLASSICS’ desgrana la época dorada desde el cine mudo hasta los años 60 así como los secretos de películas del Hollywood clásico. Un formato que permite al espectador disfrutar de películas que se han convertido en historia de la humanidad. Por lo que reflejan y por sus enormes historias.