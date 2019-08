José Luis Ábalos se lleva un 'zas' por acusar a Podemos de chantaje

¡Qué juego da este hombre! Ese sosiego al hablar, con un puntito quedón, mola mucho. Pues concedió una entrevista a El País, el que fuera periódico independiente de la mañana hace muchos años, y habló de todo. Bueno, aprovechó para machacar el argumentario. Y como ya se lo tiene muy sabido, pues va incluyendo sus cosas: innovando.

Aparte de arremeter contra todos (Podemos, PP, Ciudadanos…), porque no hay uno bueno, dijo algunas cosas que no dejan de tener su gracia. Después de que en la Sexta Carmen Calvo dijera que no habían filtrado el documento de las negociaciones de Podemos, Abalos dice que sí: que lo hicieron porque Pablo Iglesias “decía que ofrecían competencias decorativas”. Y para que se viera que eran muy importantes.

Y ahora, si les interesa lo de la comunicación política y el lenguaje, fíjense en esto, que los que nos dedicamos a este ‘fregao’ llamamos enmarcado (framing).

Se trata de redefinir el asunto para forzar una interpretación distinta de las cosas. El problema no es que el cree todo el mundo que es: el de la investidura. El problema es el gobierno. Brillante.

Hay otra perla más. Abalos ha dicho que el dilema coalición o elecciones es casi un chantaje, como lo oyen, y ha añadido esto:

Vamos a ver, José Luis. Esto roza un poquito el insulto ¿no? Así que ahora el que chantajea es Podemos, que claro todo el mundo sabe que tiene un poder para eso y mucho más. Y hombre, lo de que por qué le va a interesar al PSOE unas elecciones si ya ha ganado unas…. ¿para ver si a la tercera ya no necesita a nadie y poder gobernar? No sé, es solo una idea.

Así que, por preguntarse para qué necesita el PSOE otras elecciones y por acusar a Podemos de chantaje, el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, se lleva un ¡ZAS! ¡En toda la boca!