Jon Uriarte señala por qué el MoMA colgó del revés un cuadro hace 75 años: “Yo entiendo el despiste”

Un cuadro de Mondrian ha estado 75 años colgado de un museo al revés y el comunicador de COPE, Jon Uriarte, ha querido explicar en La Linterna el motivo de la confusión: “Yo entiendo el despiste”. Está en el museo de Düsseldorf y va a seguir así porque tienen miedo que, al darle la vuelta, se estropee. La verdad es que es un cuadro con unas cuantas rayas para un lado y para otro, te da igual como esté. Pero esto pasa por no saber de pintura, por eso COPE te ayuda a apreciar correctamente la pintura y el arte moderno.

El cuadro esté se llama 'New York City 1' y data de 1941. “En una foto de 1944, vi que el lienzo estaba en el otro sentido sobre el caballete. Eso me intrigó", declaró Susanne Meyer-Büser, comisaria de la muestra, en una entrevista con el diario alemán Süddeutsche Zeitung. La composición de la obra es de varios trazos rojos, amarillos y azules que se cruzan en ángulos rectos. Y es que el primer lugar en el que fue expuesta fue en el Museum of Modern Art (MoMA) tan sólo un año después de que lo pintasen. “Parece un mantel”, comenta Expósito.





¿Por qué el cuadro ha estado colgado del revés 70 años?



Y es que Uriarte ha querido aclararle al director del programa el motivo del despiste aunque, antes, ha lanzado una guasa sobre su infancia: “Podría ser perfectamente, porque tiene unas rayas para arriba y para abajo, pero podría ser también una ventana de rejas pintadas de colores. Yo entiendo el despiste pero, ¿realmente sabemos de pintura?”. “Yo chupaba pinturas de pequeño y te hartas”, bromeaba a raíz de un chiste de Eugenio. Pero, ¿por qué estaba del revés? Escúchalo en el siguiente audio.

Audio









“Una de las razones para este despiste es que no lleva firma por delante. Decían que la lleva por detrás, pero no debe llevarla ni por detrás pero claro, no tenían la pista”, añadía. “Y porque hay gente que gasta tanto en cuadros que les da igual si está del derecho o del revés”, comentaba el director de La Linterna. Además, más adelante en la sección Uriarte comentaba que también puede ser por lo rápido de las visitas a los museos: “Claro, y porque no puedes verlo con tranquilidad y no te das cuenta hasta 70 años después que está al revés”.





Expósito y el cuadro surrealista de ABC



Y es que, a raíz de la equivocación, Expósito ha querido recordar una anécdota de su paso por ABC en relación a un cuadro surrealista que ganó un concurso durante la feria de ARCO. “Ojo que yo he visto un cuadro pintado sólo de blanco, no sé si le habrá llevado el mismo tiempo que 'Las Meninas' a Velázquez”, comentaba antes Uriarte.

“Perdona, en el Museo de Arte Moderno de Cuenca hay un cuadro que es un lienzo, completamente blanco, aunque es un poquito color beige, se lo ha currado”, le apuntaba Expósito, antes de comentar lo más surrealista que ha visto en obras de arte.









“Luego, estando yo en ABC, en la feria de ARCO, siempre había un concurso de arte contemporáneo en ABC, y ganó una obra que era una pared de la cual salía una cruz verde como las de las farmacias, así intermitente, punto. Ya está”. “¡Pero estaba derecho!”, le espetaba Uriarte. “La de veces que habremos pasado por una obra de arte”.