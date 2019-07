Jon Uriarte: ''Sánchez cerrará la investidura por teléfono''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

El bloqueo en las negociaciones del Consejo Europeo ha alterado la agenda de Pedro Sánchez, así que utilizará el teléfono para fijar con Batet la fecha de la sesión de investidura. ¡Ojo!, el teléfono te puede jugar mala pasada. Jon Uriarte también lo cree así.

Las cosas importantes hay que decirlas mirando a los ojos y a la cara, porque lo de: 'si eso te llamo y hablamos' es lo típico que se dice para escaquearte. Por ejemplo, si te pide una reunión Puigdemont.

No es la primera vez que a Sánchez le falla el teléfono, y sino solo hay que recordar como fue con Susana Díaz. Con las ganas que tenía él de hablar con ella. Luego está dónde te pilla, no es fácil encontrar un sitio tranquilo, con buena conbertura y que no esté prohibido hablar por teléfono. Sobre todo determinados temas, aunque en esto hay mucha leyenda urbana.

¿Qué teléfono tendrá Pedro Sánchez? Para empezar será móvil de empresa, si tiene hasta avión...sea el que sea tiene los mismos problemas que todos. No nos olvidamos que están en Bruselas y allí hay mucha reuniones y quedaría feo que en una de ellas, Pedro Sánchez se pusiera a hablar con Batet. No pega, es como si en medio de 'El Padrino' suena un móvil.

Importante: si no te contesta, no dejes un mensaje. Sobre todo si te salta una máquina y te empieza a hacer preguntar para pasarte con alguien.