Jon Uriarte revela una de las prendas más extrañas de Ángel Expósito: "¡Lo que nos faltaba por ver!"

La subida de los precios de la compra y de la luz han hecho mella en los bolsillos de los españoles, pero, a pesar de ello, los hoteles y restaurantes de todo el país esperan cerrar el verano con cifras que superen las de la prepandemia. Para aquellos cuya economía se ha visto especialmente afectada, pero que no han querido renunciar a tomarse unos días de descanso, una de las opciones podría ser alojarse en un camping. De este tema han hablado Rubén Corral y Jon Uriarte en La Linterna.

El colaborador comenzaba señalando que esta aventura, la de acampar, hace unos años era una odisea y, ahora, se ha convertido en un espacio con todo tipo de comodidades. “Conozco a gente que le cabrea que la hierva esté alta”, señalaba Uriarte. Además de las comodidades, también ha querido hacer referencia a la importancia de la indumentaria: “La gorra con publicidad del súper del barrio o la que tiene Expósito”. Reproduce este audio para descubrir cuál es la peculiaridad de su prenda:

Las anécdotas de Jon Uriarte y el campo

Durante la sección, Jon Uriarte explicó qué le ocurrió la última vez que fue a la montaña. “No era muy alto, pero, cuando llegué a la mitad, me puse a hablar con una cabra para disimular porque no podía más con mi alma y mi mujer me grabó”. Rubén Corral, que ha visto esa grabación, le preguntaba si estaba de mal humor. “Me hacían subir por un lugar muy empinado. Lo más que subo son las escaleras de El Corte Inglés que, aunque suben sola, a veces soy osado y subo un escalón”, puntualizaba.

“No te he contado lo mejor”. Para terminar, Uriarte quiso confesar qué hicieron, él y sus hermanos, con la tienda de campaña que les regaló su padre después de haberla pedido insistentemente: “¿Al final sabes dónde la pusimos? En la puerta de casa porque no queríamos salir fuera a esos mundos”.