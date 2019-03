Jon Uriarte: ''¿Qué más cosas vaticinó Trapero?''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Trapero avisó a Puigdemont de que el 1 de octubre causaría problemas de orden público. Es uno de los titulares del día, pero ¿qué más cosas vaticinó Trapero? Jon Uriarte cree que hay más y viene dispuesto a demostrarlo.

No sabemos si es más sorprendente que el que fuera jefe de los Mossos intuyera que el 1 de octubre sería problemático o que Puigdemont no le hiciera caso. Espera que no fuera Trapero quién avisará de lo que iba a pasar con el Titanic. Hablando de catástrofes tenemos creemos que Trapero también aviso a Puigdemont de que había visto humo.

Pero no acaba aquí las advertencias del ex jefe de los Mossos. Al comienzo de la década de los 70, Trapero advirtió que en el año 75 algo gordo iba a pasar. Si le hubieran hecho caso quizá no estarían ahora uno en el banquillo y otro en Bruselas, pero no le hicieron caso. tampoco cuando aviso de que un calvo iba para un sitio llamado Laos.

Está claro que habría cambiado la historia con todas estas advertencias de Trapero y también la vida de muchas personas. Como la del concursante que perdió una pasta por no dar antes al botón.