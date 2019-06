Jon Uriarte: ''Os presentamos al cobrador de 'La linterna''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Se publicó hace días, pero sigue generando debate. Nos referimos a las personas y empresas que deben un 'pastón' a Hacienda. Dicen que hay menos morosidad, pero seguimos hablando de mucho dinero. Tenemos la solución; COPE te ayuda con el cobrador de 'La Linterna'.

Unos entran y otros salen, el caso es que siempre hay alguien que debe dinero. Una cosa es tener un contencioso o un desencuentro con los recaudadores del Estado y otra deben pasta y que no te importe. Si no cobra hacienda, al menos cobra el moroso y además cobra con estilo. Y no vale con decir que no tienes dinero cuando vives en un 'casoplón' y además a todo trapo. Porque hay gente de verdad no puede pagar, y si no que se lo pregunten al comandante Lara.

Hay que recordar que muchos de los morosos deben dinero, pero siguen con su ritmo de vida. Existe gente que cree que el dinero cae del cielo y que un día les va a tocar la lotería y así, pagar la deudas. Pero lo malo no es que haya morosos, sino que no tenemos conciencia de que pagar impuestos no debería cabrearnos, porque es por el bien de todos.

En cuánto cómo hacer pagar a los morosos, la clave estar en que no le sepan tus vecinos. Y qué hagan un programa de televisión donde puedas echar en cara que es un moroso y otras cosas. También es verdad que Hacienda no publica una lista con la gente y empresas que deben pasta. De hecho, cuando te dicen que te van a pagar, te entran hasta escalofríos.