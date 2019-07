Jon Uriarte: ''Le hacemos un homenaje al autónomo''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

La noticia no sabemos si te impactará, pero lo que sí sabemos es que a más de uno le afecta. Uno de cada cinco autónomos no van a poder cogerse vacaciones. Por eso, La Linterna le hace un homenaje a esa especie en extinción que crujen a impuestos y cada vez que oyen eso de 'paga extra' les entra la risa.

Sabemos que es no tener jamón en Navidad y no irse a la playa en verano. El autónomo es ese ser que no se atreve, ni siquiera a salir del armario. En una reunión, si surge el tema del trabajo el resto mirará raro al autónomo. Viene a ser como la galleta que nadie quiere, esa que acaba siempre sola en la caja.

Luego están los horarios, lo de ocho horas es una mentira. Son muchas más hora y eso lo pagan los familiares. Un autónomo, haga lo que haga, nunca desconecta. Sobre todo si eres corresponsal. El futuro para los autónomos no pinta bien. El gobierno de Sánchez no es bueno, ni siquiera para ellos. ¿Qué pasara con ellos? Creemos que acabaran como Disney. Congelados para la posteridad.