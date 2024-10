Jon Uriarte destapa en pleno directo la olvidada participación de Expósito en un mítico concurso de TVE: “Friki de la tele”

¿Eres de los que ve mucho la televisión? Y por mucho no nos referimos a horas, sino a estar completamente informado de los programas que hay en parrilla y haber visto, al menos una vez, aquellos que están en prime time.

En esta temporada, por cierto, nadie puede olvidar dos nombres de la noche en televisión: 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'. Y es que el programa de Antena 3 y el de TVE compiten constantemente por llevarse la mayor parte de la audiencia, elevando el 'late night' a otro nivel de estos últimos años.

Y es que, con tanta plataforma digital y tanta oferta a la carta, no son muchas las personas que optan por la televisión tradicional. Y eso, si te has dado cuenta, es algo que no pasaba hace diez años.

Porque, con tanta evolución digital, ya no son tantas personas las que deciden esperar a cierto programa de televisión y ver, por tanto, también la publicidad.

Si preguntas, por ejemplo, a tus abuelos o padres, te dirán que había ciertos programas que emitían en televisión y que ninguna familia se perdía. Eso era lo que se comentaba al día siguiente en el trabajo y en el colegio, y todos se sentaban religiosamente ante el televisor cuando llegaba la hora de inicio.

No solo lo recordarán las personas más mayores, sino que también lo hace Ángel Expósito, director de 'La Linterna', que participó en un mítico concurso de los años 70 y 80 en España.

El icónico concurso al que se presentó Ángel Expósito

¿Sabes esas cosas que uno hace de joven y que, pasados unos años, le da vergüenza recordar? No porque fuese nada malo, sino porque has crecido y ya no eres, en gran medida, esa persona.

Sin embargo, siempre tienes ese típico amigo que te lo recuerda para que sientas un pelín de vergüenza. Pues hoy, ese amigo ha sido Jon Uriarte con Ángel Expósito.

Y es que el colaborador de 'La Linterna' ha querido destapar en directo la participación del director del programa en un concurso mítico de TVE de la que nadie se acordaba.

El concurso, por supuesto, no era otro que Un, Dos, Tres...Responda otra vez. Concursó en el año 1982, justo cuando Mayra Gómez Kemp comenzaba a presentar el programa.

“Tú pasaste por el concurso” comenzaba desvelando en directo Uriarte. Era entonces cuando Expósito avisaba de que, en realidad, se acordaba poco de aquella participación, pero que le marcó bastante.

“No me acuerdo de qué me preguntaron, solo recuerdo que falló mi compañera, pero tendría que hacer mucha memoria” advertía Expósito.

Sin embargo, aunque no han recuperado esa intervención, Uriarte ha improvisado un corte que “no va desencaminado” a lo que realmente habría hecho Expósito en el concurso.

“Fue en el año que yo participé y ella ya presentaba. Una vez me mando un archivo un friki de la tele con el día que participé, te juro que yo no lo he encontrado” decía Expósito.

El homenaje a Mayra Gómez Kemp

Mayra Gómez Kemp, una de las presentadoras más icónicas de la televisión, murió este domingo, 13 de octubre, a los 76 años de edad. Aunque por el momento se desconocen las causas, sí que había trascendido que la actriz sufrió una aparatosa caída hace unos días.

Tras retirarse de la vida pública al recibir el alta hospitalaria del cáncer que padecía, Mayra volvía a ocupar los titulares de la prensa al conocer que había sufrido un accidente en su casa por el que tuvo que ser trasladada al hospital.

Sin embargo, tras unas horas en el hospital, la que fuera presentadora de televisión recibía el alta y se marchaba a su casa donde ha estado recuperándose todos estos días.

Mayra Gómez Kemp

En 'La Linterna', por supuesto, queríamos homenajear a la que ha sido una figura importante de nuestra televisión.

“Cuando se encargaba a llevar regalos a la mesa ya salía en el programa, lo que pasa que no nos acordamos. Solo estuvo un año y en 1982 recibió llamada de Chicho para presentar el famoso concurso” contaba Uriarte.

“España se paraba para ver el programa, un coche y el apartamento en Torrevieja, Pablo Motos ha recuperado el premio” decía, a lo que Expósito confirmaba que era un “pedazo de premio”.

“Siguió casi hasta el final para contar lo que se ve y lo que no. Las últimas semanas las pasó muy mal la pobre” decía el director de 'La Linterna'.