Participa en el 'Un, dos, tres', gana un coche, y no da crédito a la reacción de Chicho Ibáñez Serrador: "Bajó..."

El pasado fin de semana decíamos adiós a una grande de la televisión de nuestro país: Mayra Gómez Kemp. Queremos dedicarle la sección de este lunes y, por eso, hablamos con nuestros 'fósforos' sobre concursos: ¿Han participado en alguno mítico? ¿Cómo fue la experiencia?

Alfredo, en 1981, participó en 'Lápiz y Papel'. Ganó 250.000 pesetas. "Me alojé en el Meliá Castilla. Todo gratis. Luego me dio por ir al 'Un, dos, tres'. Me llamaron. Gané un coche. Era el año 1986. Chicho bajó del estudio, viendo mi personalidad, y me dio un abrazo enorme. Cuando murió, me entró una pena enorme. Igual que con lo de Mayra".

Chicho Ibáñez Serrador

De hecho, todavía hay gente que le reconoce por la calle. Pese al transcurso del tiempo.

Otro 'fósforo' contaba que acudió a un programa que se emitía en los 90, llamado "Aquí jugamos todos", que presentaba Díaz Aroca. ¿Lo recuerdas?

Javier, por otra parte, participó en un concurso de radio en el año 1989. Le hacían preguntas muy complicadas. "Conseguí acertar alguna y el poder elegir cualquier parte del mundo donde volaba la compañía de avión por la que me preguntaban. Decidí ir a México".

Inmediatamente después, charlamos con Mari Carmen. Ella estuvo en 'La ruleta de la fortuna'. La primera edición que presentaba Irma Soriano. Estuvo en los últimos programas y concursaba con dos personas más. Se llevó 271.000 pesetas y un coche que tuvo tres décadas.

¿Y a qué concurso se presentó Maribel? Responde que, en su caso, formó parte de varios. "Primero estuve en uno que se llamaba 'Cámbiame'. Salí a la pasarela y, de repente, salgo toda puesta y arreglada. Cristina, una del jurado, me dijo que tenía mucho glamour. Y me dijeron que dónde iba. Al final, no me hicieron cambio", relata provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Por último, otro 'fósforo' asegura que su primer concurso fue 'El precio justo' y el último, fue 'Ahora Caigo'. Que tuvo la suerte de no caer porque "yo entré al final. Lo mío fue cómodo. Ir, contestar dos preguntas y llevarme el bote. Tuve fortuna. Me tenían ahí en espera. Nadie me elegía para enfrentarse y, bueno, la verdad es que al final la persona que estaba en el centro, pues me eligió".