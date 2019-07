Jon Uriarte: "COPE te cuenta cómo se viajaba hace unos años"

Jon Uriarte analiza con Rubén Corral una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Antes te mareabas más en los coches y siempre había alguno que se mareaba siempre, por lo que había que ir preparado con bolsas y parar en la cuneta porque la irrupción era inmediata y había que evitar males mayores. No eran desplazamientos, eran éxodos hacia la tierra prometida y las soñadas vacaciones y como eran muchos kilómetros eran frecuentes las peleas por ver qué música sonaba en el radiocaset. Al final siempre era el padre quien ponía el caset que nunca fallaba.

En este repaso a cosas que hacíamos en verano, y ya nunca repetiremos, estaba lo de preguntar para ir al destino o mirar en un mapa, porque el GPS no existía y cuando llegó acabó con la incertidumbre. Es una pena, porque que no hubiese GPS hacía que hubiese mas comunicación. Esto lo ha hecho todo el mundo pero son muchos los que desconectan a partir de la segunda indicación y ponen cara de interés.

Tanto en el recorrido como en el destino daban ganas de sacar fotos para inmortalizar el momento, pero antes no se disparaba al “tuntún” porque no sabías como había quedado la foto y tenías que llevar la cuenta. Eso de salir casual en las fotos era imposible, por no hablar de la bronca que te caía por salir con los ojos cerrados o poniendo caras que tu madre cuando lo veía en septiembre te arreaba hasta en el carnet de identidad.

Si en lugar del mar era un río, lago, pantano o poza la cosa estaba en cuidado con las corrientes que son traicioneras. Lo de los móviles era impensable así que llamar a casa desde el lugar de veraneo era todo un ejercicio de paciencia, por ejemplo, suponía ir a una cabina.

Hay otro tema que no haremos nunca más en verano que es ver la tele en sobre mesa o por la noche en familia. Además, en los lugares de veraneo había que sintonizar la tele y colocar la antena el proceso unía mucho más a la familia.