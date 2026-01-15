El enfado de Siro López por la eliminación del Real Madrid de la Copa: "Me gustaría seguir narrando baloncesto, pero si digo lo que pienso..."

Siro López ha estallado en 'El Partidazo de COPE' por la situación actual del Real Madrid. El colaborador, en el programa dirigido por Juanma Castaño, ha calificado los últimos acontecimientos como un "esperpento ridículo" y ha asegurado que se ha convertido al club en "el hazmerreír" del mundo del deporte.

Un esperpento ridículo

Según López, lo ocurrido ante el Albacete es "la culminación" de una serie de despropósitos. "Hemos convertido al Real Madrid en el hazmerreír", lamentó, añadiendo que entiende que los aficionados de equipos rivales "se estén descojonando" por la imagen que está proyectando el club.

El periodista ha extendido su crítica a la plantilla, señalando que los problemas de actitud persisten independientemente del entrenador. "Con Ancelotti hacían lo que hacían, con Alonso hacen lo que hacen, con Arbeloa [...] siguen haciendo lo mismo", afirmó antes de señalar directamente a uno de los jugadores.

El señalamiento a Vinicius

Siro López ha sido especialmente duro con Vinicius Jr., cuestionando su rendimiento y actitud en el campo. "¿Dónde estaba hoy Vinicius?", se preguntó retóricamente, criticando además que desde el cuerpo técnico se le agradeciera el esfuerzo por jugar, como si "no formara parte del trabajo de los jugadores" estar disponible para los partidos.

Para el tertuliano, este gesto de agradecer la presencia del brasileño en Albacete deja entrever que "hay otros que no han querido estar". López no entiende que se celebre la simple participación de un futbolista profesional en un encuentro oficial.

Un exceso de confianza

Finalmente, Siro ha puesto el foco en las decisiones técnicas, calificando la gestión de la convocatoria como "un exceso de confianza", un error que él mismo anticipó. En su opinión, no incluir en el banquillo a jugadores determinantes como Bellingham o Rodrigo fue un grave error de previsión. "Me parece un exceso de confianza no tener a esta gente sentada en el banquillo por lo que pudiera pasar", concluyó.