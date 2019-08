Jon Uriarte: "COPE te ayuda a visitar a los enfermos sin molestar"

Israel Remuiñán analiza con Mamen Vizcaíno una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Pedro Sánchez ha visitado al Rey emérito en el hospital, sumándose a otras visitas oficiales y oficiosas. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿cómo debe ser una visita hospitalaria para que no resulte molesta? Lo primero que hay que hacer con un paciente tan famoso es organizar las visitas y para eso nada mejor que los chicos de Tiempo de Juego. Lo malo, es que resulta imposible evitar la visita plasta, que es esa que se empeña en demostrar que está peor que el enfermo.

Hablemos ahora de los gorrones ya que no solo traen un detalle sino que se comen los bombones del enfermo o del enfermo de la cama de al lado o incluso la comida porque hay gente que si les dejas se quedan a vivir en la habitación. Otro tema importante es no ir de listo sobre la enfermedad ni aburrir al médico con preguntas, sobre todo cuando no tienes ni idea y el médico es una eminencia. No menos importante es intentar levantar el ánimo al paciente, hay que ir con buen humor y mejor disposición, lo que no quiere decir que haya que ir de chistoso si careces de gracia y ya el chiste si lo acompañas con gestos y te sientas en la cama molestando bordas el papel de visita inadecuada. Una visita de hospital puede ser un excelente lugar para confidencias y para compartir vivencias del pasado que nos confirman que tenemos muchos vínculos con la persona hospitalizada.