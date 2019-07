Jon Uriarte: "COPE te ayuda a negociar"

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Vamos a ayudar a quienes están en el tema de crear gobierno, para empezar hace falta menos discursos, que ya estamos hartos. A estas negociaciones hay que mandar a alguien que tenga la cabeza fría y las ideas claras y que no esté pensando en las vacaciones porque sino acabas dejando las cosas a medios hacer, es como quien se va sin revisar la casa. No estaría de más cambiar de interlocutores dado que los que han hablado hasta ahora no han conseguido nada, lo malo es que lo que van detrás tienen pinta de entrar en una reunión política con el mismo talante que a una cena con los suegros.

¿Qué tal unas clases de negociación al estilo camarero? Porque no hay nadie mejor para sacarte de que quieres negociar que un camarero. Nadie más hábil para que acabes pidiendo lo que quiere y no lo que quieres. Hay puntos que serán fáciles de acordar y otros no y luego están los que quedan bien de cara a la galería pero no tienes ni idea, como la apuesta por la ecología, el I+D, las nuevas tecnologías porque se habla mucho de ellos pero hay pocos expertos. Queda poco tiempo así que habrá que tomar decisiones desde ya, pero no todo el mundo está preparado para tomar decisiones urgentes. Habrá que aflojar un poco la tensión porque se nota electricidad en el ambiente, pero no significa que los encargados del acuerdo se lo tomen como una chirigota.